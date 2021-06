El Hospital Isabel Zendal comienza a vacunar este lunes las 24 horas del día, los siete días de la semana. Es la medida estrella de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para avanzar en la tasa de inmunización de la región.

La presidenta Ayuso lo anunció el pasado jueves, subrayando que ese horario ininterrumpido permitirá "llegar en este centro hasta las 22.000 vacunas diarias y, sobre todo, ver ese ansiado momento en el que la inmensa mayoría, todos los madrileños estén ya por fin vacunados".

Una vacunación con espíritu 24-7 que ya ha comenzado a calar entre los más impacientes. En este sentido, más de un millar de personas han estrenado la vacunación nocturna durante esta misma madrugada —desde el Ejecutivo autonómica calculaban que la cifra podría ser de unos 2.000—. Con ella, indican algunos de los pacientes, han podido adelantar el ansiado primer pinchazo.

"Nosotras, por ejemplo, somos de Alcorcón y la fecha más cercana era el 9 de julio. Pero al venir al Zendal lo hemos podido adelantar más de diez días y, como empezamos las vacaciones la semana que viene, es una forma de ir con más seguridad", comenta Begoña durante su espera en la cola al exterior del hospital, donde la noche ya es cerrada.

Objetivo: vacunar a todavía más población

Según la directora de Enfermería del Zendal, Verónica Real, la vacunación nocturna que se ha iniciado en el pabellón uno de este centro pretende vacunar a un 10% más de pacientes, en torno a los 1.200, pero pudiendo abarcar los 2.000 durante toda la noche.

La franja con más huecos disponibles es la que va de las 2 a las 3 de la mañana. Actualmente, los madrileños mayores de 40 años y que no hayan recibido ninguna dosis pueden utilizar ya la aplicación habilitada por la Comunidad de Madrid para elegir el día, lugar y hora, entre los 32 puntos de vacunación, incluido este hospital, que facilitará citas a primera hora del día, a última de la noche, o de madrugada, para atender las necesidades de todos los madrileños.

¿Ventajas de vacunarse en plena madrugada?

Real comenta que la vacunación nocturna tiene su parte positiva, como que no hay tanto tráfico, o que es más fácil aparcar. Ahora bien, otros, como José, que se ha vacunado casi a la una de la madrugada con Pfizer, ven las ventajas con un prisma distinto.

"He venido ahora por si me da fiebre o algo, pues que al menos me pille durmiendo, así no me entero", comenta el hombre, que afirma que ha visto que había hueco a esta hora en el Zendal y como vive "al lado" ha decidido acercarse a recibir el deseado pinchazo porque, además, por la noche "se está más fresquito".

Sin embargo, estas no son las razones que han llevado a Verónica, la primera vacunada del Zendal (en torno a las 00:30) a someterse a la inyección: "Es más sencillo porque había menos tráfico", lanza, aunque la razón principal es por el hecho de evitar citas más tardías.

Ese el caso de Natalia, que ha adelantado más de dos semanas su vacunación, programada para mediados de julio, y no le importa que por ello vaya a dormir menos, porque "ya se dormirá mañana". Alejandro, por otra parte, dice que quería venir "cuanto antes" a vacunarse, y esta fue la "primera cita" que le salía, así que la cogió, asegura el joven, que quiere estar inmunizado como toda su familia.

La variante delta, al acecho

Desde que comenzó el proceso de vacunación en la región, el Hospital Isabel Zendal ha administrado un total de 710.582 dosis de vacunas contra el coronavirus. La vacunación las 24 horas coincide con una subida de contagios en Madrid por tercer día consecutivo y con la previsión por parte de la Consejería de Sanidad de que la variante india (delta), que ahora supera el 10 % de contagios en Madrid, pueda llegar al 90 % a finales de agosto.

Según la Consejería de Sanidad, la efectividad de las vacunas contra la variante delta es de un 92 % con dos dosis de Astrazeneca y del 96 % con la pauta completa de Pfizer.

De hecho, el pasado día 11 la Comunidad de Madrid decidió adelantar una semana la segunda dosis de las vacunas de AstraZeneca de la población de 60 a 69 años ante la mayor presencia de variantes como la de la India.

Ahora, la intención es aumentar la capacidad diaria de administración de dosis a más de 22.000, lo que permitirá inmunizar a 150.000 personas a la semana, según detalla el Gobierno regional. Todo ello, para poder contener un previsible avance de la mutación originaria de la india y afrontar los objetivos de vacunación de este verano con la tranquilidad sobre los hombros.