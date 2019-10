PISCIS

SALUD:

Te puedes resentir un poco de la zona lumbar, pero, por lo demás, gozas de una salud excelente. Buen momento para apuntarte a un gimnasio.

DINERO:

Céntrate en los estudios y trabajo y abandona ya las juergas veraniegas.Si te propones ahorrar,este año conseguirás comprar algo que deseas.

AMOR:

Intenta abrir tu corazón y ser menos exigente con la gente que te rodea. Necesitas sentir que te quieren, pero debes poner de tu parte.

ACUARIO

SALUD:

No juegues con la salud y no te creas más valiente que nadie sólo por el hecho de no acudir al médico cuando lo necesitas.

DINERO:

La suerte se pone de tu parte en las oposiciones, entrevistas de trabajo, exámenes. Una persona de tu mismo sexo te echará una mano.

AMOR:

Tu vida íntima va a estar de lo más animada, lo que hará que todo marche mucho mejor en la pareja. Disfruta de este arrebato de pasión.

CAPRICORNIO

SALUD:

Necesitas relajar tu mente y tomarte unos días de descanso para liberarte del estrés. Intenta dormir más y hacer yoga o algún deporte.

DINERO:

Tienes que ser optimista con tu futuro. Se avecinan tiempos de estabilidad y bonanza económica. Lo relacionado con el trabajo va a ir bien.

AMOR:

Venus te ha preparado una sorpresa: una persona que conoces desde hace tiempo te va a declarar su amor.

SAGITARIO

SALUD:

Si tienes que hacerte unos análisis no lo dejes pasar, ya que serán la prueba de que estás estupendamente, eso calmará tu estado de nervios.

DINERO:

No dejes sin terminar lo que has empezado y no abandones tus proyectos. Si quieres que éstos den frutos, tendrás que ser paciente y luchar.

AMOR:

No te enamores de personas que no vivan en el mismo lugar que tú, ya que puedes sufrir mucho. Alguien de tu entorno mostrará celos.

ESCORPIO

SALUD:

Cuida tu piel y tu cabello. Protégete de las picaduras de los insectos, sobre todo si vas a viajar a algún país exótico.

DINERO:

Habla, dialoga y, si te proponen cambios en el trabajo, estúdialos bien antes de aceptar. Tendrás un gasto extra por una boda.

AMOR:

Sentirás que la gente te quiere y que la persona que deseas te corresponde. Aprovecha este buen momento.

LIBRA

SALUD:

Los hombros y los brazos van a ser tu punto débil estos días. Acude al médico para que te recomiende algún ejercicio o te recete algo.

DINERO:

Tendrás que gastar dinero en un viaje inesperado y en un regalo, lo que hará que llegues a fin de mes con demasiados apuros.

AMOR:

Es muy posible que te hayas enamorado de la persona equivocada. No te empeñes en lograr lo que sabes que es totalmente imposible.

VIRGO

SALUD:

No cometas excesos en la mesa y olvídate de los helados y las bebidas muy frías si no quieres padecer un cólico muy molesto.

DINERO:

Alguien intentará darte pena para que le prestes dinero. Ve con mucho ojo, ya que no tiene previsto devolvértelo.

AMOR:

Haz las paces con un familiar querido. No guardes rencor y aprende a ceder en las discusiones. Después, te sentirás mucho mejor.

LEO

SALUD:

No empieces a jugar con la alimentación y proponte abandonar el insano ritmo de vida que llevas.El ejercicio y la dieta te irán bien.

DINERO:

Tendrás que enfrentarte a una situación complicada en el trabajo, pero, si tienes paciencia, todo se resolverá a tu favor.

AMOR:

Si tienes una relación que se ha estancado, habla claramente con tu pareja y toma otro camino. En este momento, Venus te ayudará.

CÁNCER

SALUD:

Ve con cuidado y mira bien dónde pones los pies, ya que puedes sufrir una caída muy aparatosa, aunque no tendrá consecuencias graves.

DINERO:

No te bloquees con proyectos imposibles y procura disfrutar más el día a día.Tu situación económica no atravesará, de momento, ninguna crisis.

AMOR:

Etapa melancólica y un poco apática en cuestiones de amor. No le des demasiadas vueltas a los problemas. Todo pasa.

GÉMINIS

SALUD:

Sufrirás un catarro u otro problema relacionado con la garganta y las vías respiratorias, aunque no será nada grave. Acude al médico.

DINERO:

Surgirán gastos en tu hogar que harán que tu presupuesto se descompense, pero esto no impedirá que tu economía siga viento en popa.

AMOR:

Discusiones con la familia y los amigos. Notarás que la gente que te rodea se muestra un poco agresiva, sé prudente y recurre al diálogo.

TAURO

SALUD:

Puedes recaer en una enfermedad de la que no te curaste completamente.Evita el alcohol y no comas deprisa Aunque eres fuerte,debes cuidarte.

DINERO:

Por el momento, no inviertas en nada porque podrían timarte. El color rojo y el número 2 pueden darte suerte en los juegos de azar.

AMOR:

Manifiesta tus deseos y no esperes que sea siempre la otra persona la que tome la iniciativa. No dejes que los demás opinen de tu intimidad.

ARIES

SALUD:

Olvidarás los problemas que te acosan y superarás las presiones que te estresan El mar o la montaña,viajar y descansar te harán sentir bien.

DINERO:

Buen momento para terminar los proyectos que empezaste hace tiempo.Se tú quien controle la economía y no lo dejes en manos de la familia.

AMOR:

No te fíes de quienes acabas de conocer porque intentan seducirte con mentiras y no valen la pena. Llama a tus amigos, que te quieren.

