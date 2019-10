PISCIS

SALUD:

Puedes tener una bajada en tus defensas, por lo que te saldrán granos o calenturas en los labios. No te automediques.

DINERO:

Te agobian los pagos y los gastos. En el trabajo tendrás que hacer algo extra, pero en el fondo te gusta que cuenten contigo.

AMOR:

Buena etapa para conseguir que tu pareja se enamore más de ti. Programar un viaje que te llevará a vivir momentos inolvidables.

ACUARIO

SALUD:

Los oídos pueden ser causa de molestias, de vértigos o mareos. Un familiar que está muy delicado mejorará mucho.

DINERO:

Comprarás algo que te hará gastar tus ahorros, pero lo harás muy a gusto. Ten cuidado porque corres el riesgo de perder algo.

AMOR:

Tienes la suerte de estar con de gente que te quiere, aunque en estos momentos estás esquiva y un poco agria.

CAPRICORNIO

SALUD:

Estos días los dedicarás a reposar y a recuperarte del ajetreo que has tenido en el trabajo. Mejora la alimentación y descansa.

DINERO:

No te fíes de los negocios fáciles. El dinero no te llegará fácilmente pero lo tendrás seguro en una buena inversión.

AMOR:

Aclararás un malentendido con tu pareja y la relación mejorará. Buen momento para tener invitados en casa.

SAGITARIO

SALUD:

Te sientes joven y los demás te notan feliz, eufórica y vital. Algún espasmo nervioso o los molestos gases pueden causarte dolo.

DINERO:

Los trabajos no salen solos y en este momento debes hacer un esfuerzo para que las cosas no se te vayan de las manos.

AMOR:

Si te dejas llevar por la pasión, el sexo y no te controlas, podrías tener un gran problema del que no sabrías cómo salir.

ESCORPIO

SALUD:

Si estás pendiente de una pequeña intervención, se aplazará de momento. Antes de decidir, consulta con dos médicos.

DINERO:

Por darte un capricho te gastarás un dinero que tenías ahorrado. Si puedes ayudar a un familiar, hazlo, lo necesita.

AMOR:

Confórmate con lo que tienes y no pienses en conseguir lo que sabes que es imposible, porque, de lo contrario, sólo sufrirás.

LIBRA

SALUD:

Tal vez tengas mal sabor de boca y alguna náusea por algo que te sienta mal y que hayas comido fuera de casa. Ten cuidado.

DINERO:

Los viajes te darán suerte y contribuirán a distraerte. No te quedes en casa los fines de semana. Una boda te hará gastar dinero extra.

AMOR:

Haces un papel unificador entre tus familiares y tratas de que todos se lleven bien. Así evitarás problemas.

VIRGO

SALUD: Transpirar demasiado te hará sentir mal. Debes tomar agua abundante entre horas y controlar tu tensión si la tienes baja.

DINERO:

Todo trabajo artístico puede prosperar mucho. Si en estos momentos dependes de una renovación, no te agobies, lo consigues.

AMOR:

En ocasiones piensas cortar con todo y no seguir aguantando más. No te sientes valorada, ni mimada y no soportas los celos.

LEO

SALUD:

Debes evitar los ejercicios o deportes violentos para no sufrir un tirón muscular o esguince. Hacer esfuerzos te perjudicarás.

DINERO:

Compras un poco a lo loco y luego te arrepientes. Es posible que te regalen algo que te haga mucha ilusión.

AMOR:

Estás dispuesta a recibir la declaración de una persona que sabes que está muy enamorada de ti. No des ningún paso innecesario.

CÁNCER

SALUD:

Si tienes acidez en la boca o la sensación de mal sabor, hazte una revisión de vesícula y evita los alimentos fritos y muy condimentados.

DINERO:

Tus ahorros te los gastarás en un capricho con el que asombrarás a tus amigos. Todos los sitios exóticos te atraen para visitarlos.

AMOR:

Tienes una buena relación, pero te gustaría vivir una aventura con alguien que no te comprometiera. Controlar los celos y bronca.

GÉMINIS

SALUD:

Observa cualquier pequeño dolor o escozor al orinar y consúltalo con el médico. Ten cuidado con el alcohol y los dulces.

DINERO:

Pueden proponerte una mejora económica que no será muy grande pero te asegurará un trabajo. Los números pares te darán suerte.

AMOR:

Harás proyectos con tu pareja para que todo mejore y te sentirás feliz por ello. La relación que tienes se mantiene en armonía.

TAURO

SALUD:

Aunque te encuentres bien, no olvides un problema que tuviste hace tiempo y que, si te descuidas, puede repetirse.

DINERO:

Si te propones mejorar en tu trabajo, expón tus ideas sin complejos. Viajes por motivos de trabajo te harán cambiar de aires.

AMOR:

Aclara una duda o una mentira y te sentirás más a gusto con tu pareja. La mediación de un amigo te pueden ayudar.

ARIES

SALUD:

No abuses de las pastillas para los nervios o para dormir sin consultar antes con un médico. Combate el estrés de otra manera.

DINERO:

No te enfades con la gente que trabaja contigo. Si tomas una actitud inteligente puedes convertirte en el centro del trabajo.

AMOR:

Si tanto quieres a los tuyos debes demostrárselo más a menudo y no enfadarte por todo. En el fondo te gusta que te adulen.

