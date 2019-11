PISCIS

SALUD:

Debes ser constante en los tratamientos que sigas o podrías sufrir una recaída. Intenta cuidarte más, es importante.

DINERO:

Pensarás en comprar un coche nuevo y en hacer un corto viaje, aprovechando unos días de fiesta. El número 4 te ayuda en el azar.

AMOR:

Caes muy bien a la gente que te rodea y te sentirás muy querida. Si tienes una relación, vivirás unos días de amor renovado.

ACUARIO

SALUD:

Si tienes pensado someterte a una pequeña intervención éste es el momento de decidirte. No te deprimas, intenta salir con los amigos.

DINERO:

Te refugias en el trabajo, que no te falta, pero necesitas diversión, aunque en estos momentos tu economía sea complicada.

AMOR:

Pasas del romanticismo y de los ligues, y prefieres estar sola que mal acompañada. Notarás cómo la familia te apoya en tus proyectos.

CAPRICORNIO

SALUD:

Eres aprensiva y temes hacerte un chequeo. Olvídate de un pequeño problema que tuviste hace tiempo, está totalmente superado.

DINERO:

Superarás cualquier problema si tienes que reclamar un dinero o unos derechos. El rojo te transmite fuerza y te hace sentirte positiva.

AMOR:

Es posible que estés bajo de ánimo. Sincérate entonces con tu pareja, porque te ayudará a superar los problemas.

SAGITARIO

SALUD:

Debes cuidar tu cabello si últimamente has notado alguna calvicie o exceso de grasa. Mejora la alimentación y haz más ejercicio.

DINERO:

Si estás pensando en vender una propiedad, es el momento oportuno; podrás conseguir un buen dinero. El blanco te dará suerte.

AMOR:

Cambiará tu idea sobre el amor y tu poder de seducción hará que consigas la felicidad soñada. Reúnete con tus amigos.

ESCORPIO

SALUD:

Si has pensado en vacunarte o hacerte algún tratamiento para evitar el mismo problema de otros años, tal vez ya sea tarde.

DINERO:

Si atraviesas por momentos apretados económicamente, pronto recibirás una buena propuesta de trabajo o te llegará un dinero inesperado.

AMOR:

En caso de que no tengas pareja estable, los astros te favorecen para encontrar a la persona adecuada. No digas que no a nadie.

LIBRA

SALUD:

Cuidado si manejas maquinaria u objetos punzantes con los que te puedas cortar o herir. Intenta relajarte y descansar.

DINERO:

Tendrás gastos por decorar tu casa y para ayudar a la gente que trabaja contigo. No esperes que te prorroguen un contrato.

AMOR:

Recibirás un regalo que te hará mucha ilusión. Puedes sentirte agobiada por la familia, ya que no te dejan sola. Tú amor te necesita.

VIRGO

SALUD:

Si has tenido algún problema de vesícula, deberías pasar una revisión y seguir los consejos del médico. No cometas excesos.

DINERO:

Recibirás la ayuda de un familiar cercano del que siempre has tenido apoyo. No seas egoísta y recurre siempre a la misma persona.

AMOR:

Tu vida se puede complicar con una aventura problemática. Medita sobre tu relación actual y valora si te vale la pena.

LEO

SALUD:

No te obsesiones con los kilos ni hagas tonterías con la alimentación. Si quieres mejorar tu aspecto, empieza por hacer ejercicio.

DINERO:

Por fin te podrás permitir un capricho que deseas desde hace tiempo y que podrás compartir con tu familia.

AMOR:

Te gusta mucho que te mimen, pero tu pareja se muestra un poco distante últimamente. Habla con ella para arreglar la situación.

CÁNCER

SALUD:

Si te descubres manchas, granitos o verrugas, ve a un especialista y no recurras a remedios caseros para eliminarlos.

DINERO:

Tienes un pago pendiente y pronto empezarán a reclamártelo, así que ve ahorrando algo para no quedarte al descubierto.

AMOR:

Tu pareja te echará en cara tu frialdad y tu falta de pasión. Deberías rectificar ésta situación antes de que la situación empeore.

GÉMINIS

SALUD:

Evita caer en hábitos que dañen tu salud. Una alimentación sana y algo de ejercicio te ayudarán a sentirte mejor y más optimista.

DINERO:

Buen momento para cerrar un negocio, firmar un contrato o realizar una compra o venta importante. Tendrás mejoras en el trabajo.

AMOR:

Sorprende a tu pareja con algún regalo o viaje. Eso animará vuestra relación y mejorará la comunicación entre vosotros.

TAURO

SALUD:

Tu estómago y tu intestino te darán algún que otro problema. Evita las comidas con muchas grasas y no abuses de la sal y el picante.

DINERO:

Aunque las cosas vayan un poquito lentas, al final todo saldrá bien, incluso mejor de lo que esperabas. No te desanimes.

AMOR:

Tu pareja te da cariño, pero tú no acabas de centrarte. Ten cuidado o puedes perder a alguien a quien valoras.

ARIES

SALUD:

Los cambios bruscos de temperatura pueden afectar a tu salud. Mira bien dónde pones los pies, puedes sufrir algún esguince o caída.

DINERO:

Un reparto o herencia puede beneficiarte más de lo que esperas. Si tienes un negocio, llegan buenos tiempos.

AMOR:

Vas a mostrar ternura y atención a la persona amada, lo cual hará que vuestra relación se llene de armonía, cariño y pasión.

