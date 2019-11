PISCIS

SALUD:

Riesgo de irritación en los ojos o problemas en los párpados. Cuidado con las picaduras de insectos y con las cremas o aceites.

DINERO:

Puedes tener mucha suerte gracias a la ayuda de un familiar que te demostrará su cariño. Reclama el dinero que te deben.

AMOR:

Aprovecha tu gancho para atraer a gente interesante. Si estás sola es porque quieres. Tienes mucho morbo.

ACUARIO

SALUD:

Tus nervios están a flor de piel, así que procura no alterarte por tonterías. Procura evitar el sol y no comas en cualquier sitio.

DINERO:

Proyectos de un cambio en tu mundo laboral. Déjate llevar por tus corazonadas y apuesta por lo que siempre te ha gustado.

AMOR:

Mantienes unas relaciones monótonas a las que te quieres amoldar porque no te apetecen las aventuras.

CAPRICORNIO

SALUD:

No es buen momento para iniciar dietas o regímenes ya que no los seguirías. Evita comer deprisa y pasea más.

DINERO:

Sueles gastar sin control y normalmente es para dar capricho a los demás. Cumple primero con tus obligaciones y luego sé generosa.

AMOR:

Tu pareja te dedica atención y detalles pero tú no lo valoras como debieras. Intenta corresponder con más mimo y pon más entrega sexual.

SAGITARIO

SALUD:

Si notas algún mareo en esta época del año, puede deberse a alguna lipotimia o bajada de tensión. Cuidas tú piel.

DINERO:

Sacas dinero de cualquier sitio y tienes facilidad para vender y para los negocios. Con ese dinero harás alguna compra beneficiosa.

AMOR:

Momentos íntimos interesantes en los que te sentirás muy querida. Expresa todo lo que sientes y abre tu corazón al amor y la pasión.

ESCORPIO

SALUD:

Tendrás pequeños dolores articulares sin importancia, que pueden tener su origen en algún problema muscular o de tendones.

DINERO:

Te hablarán de algo nuevo que podría suponer un pequeño giro en tu vida y que te beneficiaría. Los números muy altos te darán suerte.

AMOR:

Las relaciones que tengas en estos momentos seguirán adelante. Te sentirás enamorada de una persona mucho más mayor que tú.

LIBRA

SALUD:

Sentirás un hormigueo en piernas y brazos porque tu circulación sanguínea no es buena. Mejora la alimentación y el descanso.

DINERO:

Vuelve a buscar algo que dabas por perdido hace tiempo porque te llevarás una alegría al encontrarlo. No te fíes del falso cariño.

AMOR:

No te compliques la vida en relaciones con gente rara ni te metas en líos, pues los que tienes en tu mente ya son bastantes.

VIRGO

SALUD:

Los pies serán tu parte más delicada y puede que tengas algún problema si caminas descalza en lugares públicos.

DINERO:

No es el momento idóneo para cambiar de casa, pero puede darte suerte mover los muebles de sitio y pintarla de colores variados.

AMOR:

Tendrás noticias de una persona que conociste hace tiempo. Buen momento para aclarar confusiones y situaciones de tu vida sexual.

LEO

SALUD:

En el caso que no te las haya recomendado el médico, no abuses de las vitaminas o de productos estimulantes, no todo te sentará bien.

DINERO:

Si te proponen un negocio en el que no tienes que poner dinero, no lo dudes. El número ocho te puede proporcionar mucha suerte.

AMOR:

Reencuentros y conversaciones para aclarar las confusiones. Puede mejorar tu relación. Para muchos empieza una etapa de felicidad.

CÁNCER

SALUD:

Estás en forma y te sientes bien. Tan sólo los oídos pueden ser tu parte delicada durante estos días.

DINERO:

Decídete si tienes pensado continuar unos estudios o iniciar un nuevo trabajo. Las personas de tu mismo sexo te serán de gran ayuda.

AMOR:

Perdona los pequeños problemas y ten en cuenta lo bueno que te rodea, porque tienes lo que deseas aunque no lo valores.

GÉMINIS

SALUD:

Debes tener ánimo en cualquier situación y no dejarte vencer por los problemas. Tendrás que cuidar a una persona muy querida.

DINERO:

Gastas en caprichos más de lo que debes y luego tienes dificultades para llegar a fin de mes. No esperes que tu familia te ayude.

AMOR:

No confundas a la gente que te rodea ni juegues con los sentimientos de las personas. Ten cuidado y evita confundir la amistad.

TAURO

SALUD:

Si tienes algún problema de salud, ve al médico y deja de seguir los consejos que te dan en casa. No te obsesiones.

DINERO:

Todo lo relacionado con el trabajo y la economía marchará estupendamente. Si tienes que recurrir a un apoyo o recomendación, hazlo.

AMOR:

Si tu corazón está solo, éste es un buen momento para encontrar pareja. estable Si ya la tienes, llegan días de estabilidad.

ARIES

SALUD:

No te excedas en las comidas y toma una infusión después de cenar para que te ayude a hacer la digestión.

DINERO:

Los negocios y los trabajos compartidos con compañeros o amigos saldrán bien. Si tienes alguna idea, compártela con tus socios.

AMOR:

Una persona a la que consideras amiga te va a declarar su amor, lo cual te va a sorprender gratamente. Aprovecha tu atractivo.

