PISCIS

SALUD: Riesgo de cortes y golpes en manos o brazos. Sientes cierta angustia y presión, deberías consultar a un especialista.

DINERO: Si esperas la recomendación para un trabajo, tardará en llegar. El azar te echará una mano con el número 6.

AMOR: Te parece que no tienes la suerte que te mereces, porque la gente que te rodea no corresponde a tu cariño.

ACUARIO

SALUD: Si notas un poco de angustia o problemas para respirar, debes consultarlo, sin esperar más. Mantén los ojos abiertos frente a las alergias.

DINERO: Si estás a punto de iniciar un trabajo, no tengas miedo y adelante, porque te saldrá bien. Te agobia un crédito que te quita el sueño.

AMOR: Después de un enfado te darás cuenta de que tú también necesitas a tu pareja. No te precipites a tomar decisiones; dialoga.

CAPRICORNIO

SALUD: No cuidas tu espalda como debieras y luego, cuando te viene algún mareo o dolor de cabeza, te acuerdas. Mima tus pies estos días.

DINERO: Todo te cuesta mucho y te preocupa no poder ayudar a la familia, la tienes mal acostumbrada. El número 2 y el gris te darán suerte.

AMOR: Te atrae la gente difícil, pero ahora tendrás detrás de ti a una persona maravillosa, aprovecha tu oportunidad.

SAGITARIO

SALUD: Molestias de estómago, que podrás aliviar cuidando tu dieta y con productos naturales.

DINERO: Los trabajos en equipo se te tuercen y sólo lo que hagas por tu cuenta, te irá muy bien. Puedes tener suerte en trabajos artísticos.

AMOR: Puedes conseguir lo que te propongas, no te desanimes tanto. Y no pienses que la gente no te valora, eres tú quien se agobia siempre.

ESCORPIO

SALUD: Cuidado con los golpes o caídas que en un primer momento no parezcan tener importancia. Tu vesícula te puede dar un aviso.

DINERO: Recibirás una buena propuesta de trabajo. El color verde claro te dará suerte. No vendas nada precipitadamente.

AMOR: Tu futuro te depara una sorpresa bonita. Puede cambiarte la vida porque dará un gran giro para el amor, así que déjate llevar.

LIBRA

SALUD: Si estás pendiente de una revisión o de un análisis, todo saldrá bien. Debes vigilar tu esfuerzo a la hora de hacer algún deporte.

DINERO: Llegan problemas, discusiones y muchas envidias en tu trabajo. Por la cuenta que te trae, no discutas con tus jefes o tus compañeros.

AMOR: Por tu mal genio, es posible que te precipites a tomar una decisión. Piensa en los ratos buenos que has vivido con esa persona.

VIRGO

SALUD: Puedes sentir más tensión de lo habitual y la cabeza te dolerá. Evita broncas y peleas. Trata de dormir y descansa más.

DINERO: Se te van solucionando los problemas y sales del agobio de los últimos días. El número 7, y el color blanco contribuyen a darte suerte.

AMOR: A veces, te pones de mal humor sin motivos. En tu hogar, vas a pasar ratos cariñosos y llegará una noticia que te hará mucha ilusión.

LEO

SALUD: Tus nervios se alteran por todo y tu tensión está descontrolada. Si sufres dolores de cabeza y sensación de mareo, ve al médico.

DINERO: Los cambios a veces resultan positivos, luego no te acoples en cualquier trabajo. Pierde el miedo a acometer algo novedoso.

AMOR: Habla más con tu pareja y propón ideas para renovar vuestra vida íntima. En el fondo eres una persona que necesita más afecto.

CÁNCER

SALUD: Te sientes un poco triste y te observas demasiado. Evita engordar porque te puede dar por picotear a todas horas, y eso te perjudica.

DINERO: Puedes tener un buen momento laboral que debes aprovechar. Buena idea la de vender algo para tener más liquidez.

AMOR: Dudas muchas veces si dar un corte a tu relación, pero luego te rajas. Habla con tu pareja y cambia de ambiente, os vendrá bien.

GÉMINIS

SALUD: Te resientes de las rodillas y parece que te cansas más de lo habitual. Cuidado con el exceso de azúcar y con las grasas.

DINERO: No te quedes parada ante cualquier problemas, lo podrás solucionar. La familia política piensa pedirte algo de ayuda económica.

AMOR: Vivirás momentos muy tensos con tu pareja. Habrá distanciamiento y poca ilusión. No tienes motivaciones y te falta pasión.

TAURO

SALUD: No te confíes y no te olvides de llevar un control en tus horarios de comidas si no quieres engordar mucho de repente.

DINERO: Te librarás de un problema que te busca la familia. No te precipites en comprar sin haber comparado los precios.

AMOR: Los viajes te predisponen a la ternura y el afecto. Salir un poco más avivará el amor. Una fiesta familiar te reunirá con los tuyos.

ARIES

SALUD: Te resientes de un antiguo problema que quizá por dejadez no has atendido. Si acudes al doctor, te recuperarás pronto.

DINERO: Ante una deuda que te agobia, vas a tomar una decisión acertada. Buen momento para vender y negociar.

AMOR: Vas a conocer a una persona maravillosa que hará que tu vida amorosa de un giro radical. Si tienes pareja, las cosas se complicarán.