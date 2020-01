PISCIS

SALUD: Te estás recuperando de una etapa mala, pero sentirás que vas mejorando, aunque los dolores de huesos y la mala circulación sigan.

DINERO: Suerte en temas artísticos y si trabajas en un sitio nuevo, volverás a cambiar pronto. No discutas con jefes que sean de tu mismo sexo.

AMOR: Te apetecen las aventuras, el riesgo y correr a tu aire. Puedes comenzar una relación con alguien que conoces, desde hace poco tiempo.

ACUARIO

SALUD: Tienes poco apetito y te sientes algo aburrida. Te falta alegría y chispa en la vida. Ahora es un buen momento para hacer deporte.

DINERO: En la economía, puede haber pronto una considerable mejoría. Si has pensado comprar una casa, ahora llega el momento.

AMOR: Puedes ligar todo cuanto quieras, pero no utilices tus armas para provocar celos. Intenta ser sincera y vive a tope la pasión.

CAPRICORNIO

SALUD: Puedes padecer una alergia causada por la picadura. Ten cuidado si mantienes relaciones sexuales con personas desconocidas.

DINERO: Si necesitas avales o ayuda, en tu propia casa te apoyarán en todo. No dejes dinero a los amigos porque no piensan devolvértelo.

AMOR: Los amigos te comprenderán y te ayudarán de forma más positiva que tu familia. En el amor, necesitarás mayor pasión y sexo.

SAGITARIO

SALUD: No camines descalza en las piscinas públicas, podrías cortarte o coger una infección. Si vas a tomar el sol, toma precauciones.

DINERO: Te valoran mucho más, y eso hará que ganes más dinero haciendo lo mismo. Por medio de un amigo, conseguirás otro puesto de trabajo.

AMOR: Pasas por un momento de frialdad y sientes un gran vacío. Necesitas enamorarte y volver a sentir emociones, no te obsesiones.

ESCORPIO

SALUD: Evita coger frío en el vientre, puedes sufrir un corte de digestión. Dormir la siesta, te sienta fenomenal, no renuncies a ello.

DINERO: Todo lo que organices nuevo te irá bien, pero no esperes que nadie te regale absolutamente nada. Progresarás gracias a tu esfuerzo.

AMOR: Se producirán cambios que te favorecen, y es posible que halles a alguien definitivo en tu vida. El color rosa te traerá la suerte buscada.

LIBRA

SALUD: Por un golpe o caída tus huesos pueden verse dañados. No hagas locuras con deportes a los que no estés habituada.

DINERO: Los astros te favorecen en todo lo que decidas empezar. Buen momento para hacer un cambio. No debes ser aprensiva ni cobarde.

AMOR: No sabes muy bien lo que quieres en el amor, ya que te agobia mucho que te demuestren cariño. Puedes vivir una corta aventura.

VIRGO

SALUD: Buen momento físico y personal. Te cuidas mucho y te sientes bien. Aprovecha para hacer dietas, deporte, cuidar tu piel y tu cabello.

DINERO: Buen momento para los negocios y para conseguir el favor de jefes o superiores. No te compliques con préstamos o líos de sociedades.

AMOR: Pequeños enfados con la familia política debido a un malentendido. Al final todo se arreglará y las cosas quedarán bien y aclaradas.

LEO

SALUD: Las rodillas y los tobillos te pueden doler durante estos días. Evita darte golpes en esas partes delicadas. Revísate la vista.

DINERO: Te surgirá la posibilidad de trabajar en lo que te gusta. Si quieres vender algo se te dará bien, así como emprender cualquier negocio.

AMOR: No te enamores de alguien que pueda hacerte sufrir mucho. Piensa que en algunos casos es mejor estar sola que mal acompañada.

CÁNCER

SALUD: Estás un poco hinchada, quizá es debido a los gases. Sudar mucho te debilita, corres el riesgo de marearte. Bebe mucha agua.

DINERO: Surgirá la posibilidad de trabajar en algo nuevo, no lo dejes pasar. Vestir de rojo y los números impares te darán mucha suerte.

AMOR: Conocer gente te ayuda a salir un poco de la monotonía. Si has pensado dar un giro a tu vida, quizá sea el momento ideal para hacerlo.

GÉMINIS

SALUD: Puedes sentirte mal y hacerte unas pruebas para luego ver que no tienes nada, pero, por aprensión o nervios, quizá sientas síntomas.

DINERO: Los traslados o viajes te pueden proporcionar ascensos y mucho más dinero. Antes de firmar cualquier documento, léelo detenidamente.

AMOR: Vas a padecer un poco por un amor completamente imposible, ya que puedes enamorarte de alguien que vive muy lejos de tu hogar.

TAURO

SALUD: Consulta con los médicos cualquier problema que te preocupe. No te obsesiones ni tengas aprensión por lo que te cuenten los amigos.

DINERO: Suerte en cambios, renovaciones o proyectos nuevos. No discutas con jefes o superiores, aunque lleves la razón. El 0, te dará suerte.

AMOR: Si no tienes pareja, aprovecha para conocer gente, pero no te ates a nadie. No te quejes tanto de la soltería, en el fondo te encanta.

ARIES

SALUD: Riesgo de cortes, heridas o contagios por imprudencias. Evita caminar descalzo por lugares públicos. Mejora la alimentación.

DINERO: No te agobies pensando que las vacaciones se acaban y pronto tendrás que volver al trabajo. Prepara con calma tu nuevo proyecto.

AMOR: Escucha a la gente que te quiere y valora el cariño que te ofrecen en casa. Si tienes pareja, intenta tratarla con más naturalidad y afecto.

