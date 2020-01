PISCIS

SALUD:

Las molestias óseas serán tu mayor problema estos días junto a la preocupación por alguien cercano.

DINERO:

Es buen momento para los cambios, los traslados, las mudanzas, las novedades y todo aquello que suponga renovación y movimiento.

AMOR:

Sorprendes a los otros y, en ocasiones, sueles dejarte ir. Busca una nueva estrategia de acercamiento, algo de suspense y emoción.

ACUARIO

SALUD:

Protégete de los cambios bruscos de temperatura. Superarás sin complicaciones un pequeño problema nervioso. Procura dormir más.

DINERO:

Intenta escuchar a los demás cuando afrontes tareas en grupo y olvídate de imponer siempre tu punto de vista.

AMOR:

Todos te demostrarán el cariño que te tienen, pero ese sentimiento te resultará duro por lo que te exige hacia los demás.

CAPRICORNIO

SALUD:

Un padrastro en un dedo puede molestarte e, incluso, causarte una infección. No te muerdas las uñas y ten cuidado con los cortes.

DINERO:

Tu dinero no cubre todos los gastos, lo que te pone de los nervios. No te alteres, si te privas de caprichos podrás salir adelante.

AMOR:

Siempre estás apoyando a tu familia y sientes que necesitas que alguien te apoye. Si no tienes pareja, romance a la vista.

SAGITARIO

SALUD:

Tus manos serán el centro de atención de tu cuerpo. Quizá sean las uñas por mordértelas, la artrosis o la piel seca y escamada.

DINERO:

Te cansa todo y luego, al final, vuelves a caer en lo mismo a la hora de trabajar. No dejes dinero a quien te pueda timar.

AMOR:

Pronto recibirás noticias de alguien a quien no ves hace tiempo y que creías perdido para siempre. Romance a la vista.

ESCORPIO

SALUD:

Si tienes problemas de nervios u obsesiones, no te acomplejes y ve a un psicólogo. Un profesional puede ayudarte.

DINERO:

Tanto enfado con los compañeros de trabajo sólo te dará problemas y tensiones. Es un buen momento para cambiar de trabajo.

AMOR:

Después de un corto período algo tenso, las aguas vuelven a su cauce y te sentirás bien con tu pareja, la cual te protege y te quiere.

LIBRA

SALUD:

Acude al dentista para hacerte una limpieza de boca porque el sarro puede perjudicar tus encías.

DINERO:

Si trabajas en sociedad, intenta escuchar a los demás y aprender. Recuerda que no siempre tienes la razón. Mejorará tu trabajo.

AMOR:

Te atrae la gente complicada y podrías iniciar una relación con una persona que no es libre. Salir de viaje te ayudará con la familia.

VIRGO

SALUD:

Quizá sea el sarro lo que provoca tu mal aliento. Esté donde esté su origen, tienes que afrontarlo, porque está afectando a tus relaciones.

DINERO:

¡Vaya problema! Lo que te gustaría hacer no te lo puedes permitir, y lo que eres capaz de afrontar te aburre. Busca novedades.

AMOR:

Diálogo, cariño y buena relación con tu pareja. Tu vida sexual mejorará en los próximos días. Intenta mejorar la relación con los amigos.

LEO

SALUD:

Si notas que te sale algún granito o verruga, no te toques, se puede infectar y agravarse. Si lo crees necesario, ve a un dermatólogo.

DINERO:

Te gusta hacer varias cosas a la vez, pero debes convencerte que no puedes. Las cosas de casa te aburren, pero tienes que hacerlas.

AMOR:

Tu pareja te desespera porque no sabes qué hacer para complacerla. No te distraigas con amores fáciles porque no son la solución.

CÁNCER

SALUD:

El frío, la humedad y el agua de la ducha te pueden afectar a los oídos, que serán tu punto débil esta semana. Ten cuidado.

DINERO:

Los números bajos y las cifras repetidas te podrían dar suerte. Trabajar es el único modo de mejorar el nivel de tu bolsillo, falta te hace.

AMOR:

Estás de lleno en una crisis, la tirantez y las relaciones salpicadas de agresividad te amenazan. Párate a pensar y busca una salida.

GÉMINIS

SALUD:

Tal vez sufras una irritación o un pequeño derrame en un ojo. Olvídate de los remedios caseros y acude cuanto antes a un especialista.

DINERO:

Suerte con los números bajos o que lleven ceros. Si vas a contratar o a firmar algo, negocia, ya que, si lo haces, saldrás favorecida.

AMOR:

Estás tristona y melancólica y en tu casa no se dan cuenta de lo que te pasa. Intenta dialogar con tus seres queridos, te entenderán.

TAURO

SALUD:

Observa si tienes algún lunar que te pique o que aumente de tamaño. En tal caso, pide hora con tu médico.

DINERO:

Dedica más atención al trabajo y no lo dejes en manos de otros. Puedes encontrar a una persona que confíe en ti y te ayude.

AMOR:

Si tu relación atraviesa un mal momento, no te precipites a la hora de tomar una decisión. No culpes a tu pareja de todos los problemas.

ARIES

SALUD:

Cerrarse en banda no ayuda, es mejor pedir apoyo a un psicólogo, buscar un rato de relax, recurrir al yoga o a otras prácticas positivas.

DINERO:

Cualquier ocasión es buena para salir con amigos, pero para gastar no siempre es buen momento. Ahorra y revisa tus cuentas.

AMOR:

En casa no te entienden y en ocasiones, te sientes casi un extraño, pero es que dentro eres una persona y fuera otra. Busca tu lugar.

