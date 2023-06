Desde el pasado sábado hasta "finales" de octubre la Línea 1 de Metro de Madrid permanecerá cerradaentre las estaciones de Sol y Valdecarros, y este primer lunes miles de vecinos de las paradas afectadas han vivido una situación algo caótica con el transporte alternativo. Y eso que estamos a las puertas del periodo vacacional y que ya ha terminado el curso escolar, un hecho que presumiblemente hará decrecer el número de usuarios de este servicio.

Para aquellas personas que usan esta línea, se ha puesto en marcha un autobús sustitutivo sin coste adicional que ha demostrado no ser suficiente. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha destacado que estos cortes afectan especialmente a 350.000 vecinos y vecinas de Vallecas que han vivido "aglomeraciones, autobuses insuficientes y falta de información". "Ayuso, cada día haciendo Madrid más difícil", ha reprochado la política.

Este servicio alternativo, denuncia García, "no cubre la conexión con Sol". También hay usuarios que reclaman una parada para la estación de Congosto: "Se puede habilitar a su altura en Avenida del Ensanche y no obligar a caminar 1 km. El 54 no tiene el mismo recorrido que el metro, ni su frecuencia", se queja un ciudadano en Twitter.

Además de que no parece que esta línea esté cubriendo todas las paradas de metro afectadas, muchos hablan de una "nefasta planificación del transporte alternativo". "Son las 7:30 de la mañana y la gente ya no cabe en las paradas de cualquier bus que vaya dirección Pacífico desde Vallecas. Todos completos. Los SE no llegan a Sol, sólo hasta Atocha. Desastre absoluto de planificación y ejecución del cierre de la L1 de metro", denuncia un vecino. Otro comparte un vídeo para ejemplificar el "hacinamiento".

Además, hay quien destaca que en otra ocasión se ha dado un mejor servicio especial. Un usuario recuerda que en 2016 se puso una lanzadera a Conde de Casal que complementaba al servicio especial, se usaban autobuses articulados de 18 metros y tres puertas, y se dejo un carril solo para los buses, mientras que ahora los autobuses del servicio especial son más cortes, hay una única línea y estos buses tienen que compartir carril con taxis y motos. "Meter a los viajeros de la segunda línea con más viajeros del Metro en autobuses sencillos es demencial", comenta otro usuario.

Esto ralentiza indudablemente el tiempo en el que se tarda en hacer el recorrido que antes los usuarios hacían en metro. "Tardamos nueve minutos en llegar desde Nueva Numancia a Puente de Vallecas y antes se tardaba 1 minuto, y 21 en llegar a Atocha, cuando en metro eran unos siete minutos", dice uno de los usuarios usuario. "Muy guapa la gymcana nivel avanzado que ha organizado el PP de Madrid para llegar al trabajo, sobre todo los que vivimos en Vallecas. Me he divertido mucho aguzando el ingenio y controlando mi ira al ver que tardo más de hora y media en llegar al curro", se queja otra usuaria.

Detalles de este "servicio especial"

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha puesto en funcionamiento una flota de hasta 58 autobuses entre semana yhasta 33 vehículos para los fines de semana y días festivospara suplir el corte de la Línea 1 de Metro de Madrid entre Valdecarros y Atocha. El servicio especial de la EMT tendrá como punto de partida, en su cabecera de Atocha, la parada número 50.011 de la Avenida Ciudad de Barcelona, junto al intercambiador.

El recorrido comprende un total de 12 paradas intermedias hasta alcanzar la cabecera de Valdecarros. El tramo de Metro afectado por las obras tiene unos 22 kilómetros de longitud.

Atocha, Menéndez Pelayo, Pacífico, Puente de Vallecas, Nueva Numancia, Portazgo, Buenos Aires, Alto del Arenal, Miguel Hernández, Sierra de Guadalupe, Villa de Vallecas, La Gavia, Las Suertes y Valdecarros son las paradas que conforman, en ambos sentidos, el itinerario de este servicio especial.