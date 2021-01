Un hombre de California habría vivido nada menos que durante tres meses en un área restringida del aeropuerto de Chicago, donde permaneció escondido desde el pasado 19 de octubre y hasta este sábado por miedo a contagiarse de coronavirus, según informa 'The Chicago Tribune'.

Una jueza le ha imputado por entrar en un área restringida del aeropuerto O'Hare, donde habría permanecido todo este tiempo sin ser detectado. El acusado, Aditya Singh, de 36 años y residente en California, aseguró a las autoridades que lo hizo porque tenía demasiado miedo a volar de vuelta a casa debido a la COVID-19.

Singh fue detenido finalmente este sábado, después de que unos empleados del aeropuerto le pidieran identificarse y él les mostrara un pase que pertenecía a otro trabajador de esta zona restringida, que lo había perdido en octubre, por lo que los trabajadores llamaron a la Policía.

Según el citado medio, el californiano, que no tiene antecedentes penales, habría sobrevivido gracias a la comida que otros pasajeros le habrían dado, según dijo a la jueza, Susana Ortiz, quien no ocultó su incredulidad en la vista celebrada este domingo.

"Si he entendido correctamente, ¿me están diciendo que una persona que no era empleado y no estaba autorizada ha estado supuestamente viviendo en una parte restringida de la terminal del aeropuerto de O'Hare desde el 19 de octubre de 2020 al 16 de enero de 2021 sin ser detectado?", apuntó la magistrada.

Singh, que reside con compañeros de piso en un barrio de Los Ángeles, podrá ser puesto en libertad tras el pago de una fianza de 1.000 dólares y con la prohibición de entrar al aeropuerto, ya que no tiene antecedentes, aunque deberá comparecer la semana que viene ante la jueza.

Se le acusa de un delito grave de entrada ilegal a un área restringida de un aeropuerto y de un delito menor de robo. Aunque la magistrada destacó que los cargos que se le imputan no son violentos, reconoció que las circunstancias del caso son "bastante impactantes" y destacó que la necesidad de que los aeropuertos sean lugares absolutamente seguros hacen que las presuntas acciones de Singh le conviertan en "un peligro para la comunidad".