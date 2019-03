El hermano de Carcaño queda en libertad tras declarar como imputado

Fuentes judiciales han indicado que Delgado ha declarado de forma "breve" a primera hora de la mañana ante el juez de instrucción 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, que no ha adoptado ninguna medida cautelar contra el imputado.

A primera hora de la mañana, Francisco Javier Delgado entraba en los juzgados de Sevilla para declarar ante el juez. Horas antes lo hacía Miguel Carcaño, su hermano, acusándole de asesinar a Marta del Castillo. Una versión que ha desmentido, porque asegura que Carcaño lo ha hecho por venganza.

" Puede ser por venganza contra mí, por el hecho de no haberme comunicado con él en prisión. En verdad, no lo sé", decía Delgado. En su defensa ha dicho que no tiene carnet de conducir, por eso era imposible que llevara el cuerpo de Marta hasta el descampado. "Puede que resulte extraño pero no se conducir, ni nunca lo he hecho", añadía.

Una declaración que echaba por tierra la versión de Carcaño, por eso la familia de Marta teme ahora que se archive el caso sin más. Si esto sucediera, la familia tienen un 'plan B'. Buscarán personalmente el cuerpo de marta en la finca de la Rinconada.

El juez decidirá "en los próximos días" si continúa o no con la imputación de Delgado, que ha sido absuelto por el Tribunal Supremo de encubrir el crimen, han añadido las fuentes.

La nueva declaración de Carcaño, última esperanza de la familia de Marta

Delgado ha prestado su declaración un día después de que Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de cárcel por la muerte de Marta del Castillo, ratificara ante el juez su nueva versión de los hechos, según la cual fue su hermano quien mató a la joven, a lo que la Fiscalía no da "ninguna credibilidad".

Según Carcaño, fue su hermano quien el 24 de enero de 2009 mató a Marta con la culata de su pistola y luego entre ambos la enterraron en un solar de La Rinconada (Sevilla). En su nuevo relato, Carcaño dijo que en la tarde del 24 de enero de 2009 discutió con su hermano en el piso que compartían en la calle León XIII de Sevilla, Marta se interpuso en la discusión y entonces Delgado le golpeó en la cabeza con la culata de la pistola que tenía para su trabajo de vigilante de seguridad.

Entre ambos trasladaron el cuerpo en el coche de la esposa de Delgado a un paraje de La Rinconada conocido como Majaloba, donde la enterraron y al día siguiente regresaron al lugar para cubrirlo con cal.

Preguntado por el juez por qué no había revelado estos datos hasta ahora, Carcaño dijo que tenía miedo a su hermano, que tiene 20 años más que él. La Fiscalía "no da ninguna credibilidad a esta versión" que considera "inverosímil", mientras que el abogado de los padres de Marta, José María Calero, ha dicho a los periodistas que el juez no tiene previsto ordenar a la Policía una nueva búsqueda del cadáver en el solar después de que Carcaño sólo respondiera "vaguedades" sobre el lugar del enterramiento.