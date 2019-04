¿Hasta cuándo puede durar la huelga en el Aeropuerto de El Prat y cuándo se aprobaría el laudo arbitral de Fomento?

Los trabajadores de seguridad de la empresa Eulen en el Aeropuerto de El Prat ya han comenzado las 24 horas de huelga indefinida. Pero ¿hasta cuándo puede durar dicho parón? "Nosotros estamos esperando, como siempre, poder negociar", ha afirmado el asesor del comité de huelga de Eulen, Joan Carles Giménez, en Al Rojo vivo.

Si no hay nueva negociación, el final de la protesta llegará con el arbitraje que Fomento quiere poner en marcha cuanto antes. "No podíamos empezar la fase del laudo antes porque no había culminado la mediación", ha señalado Íñigo de la Serna, ministro de Fomento.

Pero para que haya laudo, el Consejo de Ministros tiene que dar luz verde. El próximo está previsto para el 25 de agosto, aunque el Gobierno no descartaba uno este viernes si el Parlament tramita la ley del referéndum. "No es imposible", se ha limitado a decir Mariano Rajoy.

Lo siguiente en la lista sería elegir el árbitro. Si la empresa y los trabajadores no se ponen de acuerdo, será el Ejecutivo quien lo designe. Pero ¿cuánto puede tardar en decidir? En la huelga de controladores aéreos de 2010, Manuel Pimentel tardó un mes. La decisión del árbitro será obligatoria para las partes. Sin embargo, y por su parte, los trabajadores de Eulen ya anuncian que la recurrirán.