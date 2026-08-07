Hallan restos humanos en el embalse de Yesa, en el término de Sigüés (Zaragoza)

Imagen de archivo del embalse de Yesa en la parte aragonesa.

Los detalles El instituto armado está investigando los hechos relacionados con el hallazgo, que se produjo en la zona de la cola del embalse, y, por el momento, no ha facilitado más información al respecto.

La Guardia Civil ha confirmado el descubrimiento de restos humanos en el embalse de Yesa, ubicado en Sigüés, Zaragoza. Los restos fueron encontrados el martes por la tarde en la zona de la cola del embalse. Actualmente, el instituto armado está investigando el caso, pero no ha proporcionado más detalles. Según el Diario de Navarra, una familia que paseaba por el lugar alertó a los servicios de emergencia, que procedieron a acordonar el área. Los restos, aparentemente de un hombre de mediana edad, estaban dispersos debido al descenso del nivel del agua, lo que dificulta determinar el momento y las circunstancias de su muerte.

La Guardia Civil ha confirmado el hallazgo de unos restos humanos en el embalse de Yesa, en el término municipal de Sigüés (Zaragoza). Los restos fueron localizados a última hora de la tarde del martes.

El instituto armado está investigando los hechos relacionados con el hallazgo, que se produjo en la zona de la cola del embalse, y, por el momento, no ha facilitado más información al respecto.

Según informa el Diario de Navarra, fue una familia que paseaba por la zona la que dio el aviso a los servicios de emergencia, que acordonaron el lugar. Al parecer, los restos pertenecen a un varón de mediana edad.

Los restos, según desvela dicho medio, aparecieron dispersos al bajar el nivel del agua, por lo que se desconoce el momento y las circunstancias de la muerte.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.