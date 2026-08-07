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Investigan lo ocurrido

Hallan restos humanos en el embalse de Yesa, en el término de Sigüés (Zaragoza)

Los detalles El instituto armado está investigando los hechos relacionados con el hallazgo, que se produjo en la zona de la cola del embalse, y, por el momento, no ha facilitado más información al respecto.

Imagen de archivo del embalse de Yesa en la parte aragonesa. Imagen de archivo del embalse de Yesa en la parte aragonesa.Europa Press
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La Guardia Civil ha confirmado el hallazgo de unos restos humanos en el embalse de Yesa, en el término municipal de Sigüés (Zaragoza). Los restos fueron localizados a última hora de la tarde del martes.

El instituto armado está investigando los hechos relacionados con el hallazgo, que se produjo en la zona de la cola del embalse, y, por el momento, no ha facilitado más información al respecto.

Según informa el Diario de Navarra, fue una familia que paseaba por la zona la que dio el aviso a los servicios de emergencia, que acordonaron el lugar. Al parecer, los restos pertenecen a un varón de mediana edad.

Los restos, según desvela dicho medio, aparecieron dispersos al bajar el nivel del agua, por lo que se desconoce el momento y las circunstancias de la muerte.

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