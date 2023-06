Un diez en Bachillerato y un 10 en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) 2022-2023. Hai Park, una chica de 18 años de origen surcoreano que llegó a España con 8 años, ha alcanzado la excelencia al sacar las mejores notas de la Comunidad de Madrid.

Hai es una alumna del IES Jaime Ferrán de Collado Villalba que va a estudiar Derecho y Estudios Internacionales en la Universidad Carlos III de Getafe. La joven reconoce que "para nada" se esperaba sacar un 10, la máxima nota posible.

Su madre y sus amigas están muy orgullosas de ella y tras este triunfo, no faltan los abrazos, la alegría y el cariño. "Estamos superorgullosas de ella... Es la mejor y se lo ha currado mucho", han expresado sus amigas. No es para menos porque Hai acaba de convertirse en la alumna más brillante de Madrid.

"¡Esto no puede estar pasando! Se dice que he sacado la mejor nota aquí en Madrid", asegura, emocionada y entre risas, Hai. Y aunque con esa sonrisilla deja entrever la humildad que la acompaña, los motivos para celebrar esta noticia son más que justificados porque no han pasado ni 10 años desde que llegó a España desde Corea del Sur.

El director del IES Jaime Ferrán, Pedro Escobar, ha recordado que "lo primero que tuvo que hacer Hai fue aprender español con 8 años, y luego ha sido una carrera de obstáculos que ha sabido resolver". Mientras, Amaia, su tutora de Bachillerato, ha asegurado que "todo lo que la estabas contando lo asimilaba y al minuto lo sabía ya".

Esta nota le sirve a Hai para poder cumplir su sueño: estudiar Derecho y Relaciones Internacionales. "Lo que quiero es que la justicia prevalezca y ayudar a la gente", ha expresado la joven. Unos principios que pone en práctica en su día a día porque su amiga dice que "siempre que tenía algún problema le ayudaba ella".