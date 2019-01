Habla el padre de Julen: "Estamos muertos pero con la esperanza de que mi hijo salga vivo del pozo"

El padre de Julen, Jose Rosselló, ha asegurado en su primera intervención ante los medios que sigue esperanzado por encontrar a su hijo del pozo en el que lleva atrapado desde el domingo: "Estoy viendo un poco de luz porque estoy viendo que están avanzando".

"Estoy agradecido a todos por el apoyo que estáis dando y que esto no decaiga hasta que podamos sacar con vida. Hay gente que puede decir 'soy padre te entiendo', pero no me entiende, se lo puede imaginar", ha expresado Rosselló a punto de romperse de dolor.

Explica que a pesar del dolor no pararán hasta sacar al pequeño Julen del pozo: "Mi mujer está rota, estamos muertos, pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo mi hijo de ahí lo antes posible".

"Me da fuerza saber que voy a ver a mi hijo con vida. No pararemos hasta sacar a mi hijo de donde está", ha señalado tras agradecer a los medios su trabajo: "Daros las gracias a todos por el apoyo que estáis dando, a todas las empresas que están ayudando, a la Guardia Civil. Si me he quejado de algo ha sido de que no ha habido medios".