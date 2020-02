Ramón, abuelo de Carlina, la niña encontrada muerta en un hotel de Logroño y marido de Olga, la abuela que se suicidó lanzándose al río Ebro, ha roto su silencio. En una entrevista en 'Espejo Público' ha explicado que vive "un drama muy difícil": "No sé cómo llevar todo esto".

Él es el padre de Adriana, en prisión provisional acusada de asesinar a su hija, y señala que "ella quería mucho a la niña": "No la veo capaz de matar a mi nieta, pero no sé qué pensaría ella en ese momento. Ella vivía para la niña".

Además, ha revelado que la pequeña Carolina "no estaba muy bien de salud" ya que "tenía un problema de deficiencia de glóbulos blancos y tenía problemas de defensas": "Ella hasta una gripe se la podía llevar. No sé decir qué es lo que realmente ha pasado porque no lo sé, no he podido hablar con Adriana todavía".

Ramón ha negado que estuviera separado de su mujer Olga y ha explicado que no se veían frecuentemente porque él trabaja en Madrid y pasa temporadas fuera de España por motivos de trabajo: "No puedo venir a Haro todos los días".

Preguntado sobre por qué él indicó el río Ebro como lugar en el que podría estar el cadáver de su mujer, ha indicado que lo hizo basándose en "la idea de suicidarse" que había escrito en las cartas: "El río Ebro está cerca de donde ocurrió lo de la niña, entonces pensé que lo más lógico es que se hubiera ido al Ebro".

El abuelo de Carolina también se ha pronunciado sobre la supuesta estafa de 100.000 euros que sufrió por parte de un hombre y que ella misma reveló en sus cartas de despedida: "De esto no se absolutamente nada porque las cuentas las llevaba ella, me lo ocultó, era ajeno a lo que estaba pasando, creo que el suicidio de mi mujer fue porque se encontró sin dinero, la habían estafado, y tomó esa decisión. Le estafaron esa suma de dinero, nos ha dejado prácticamente sin nada".

Ramón también ha revelado que su hija Adriana quiere hablar con él, algo que hará previsiblemente la semana que viene. Dice que su hija y su mujer "estaban muy unidas porque llevaban el tema de la separación de Adriana fatal": "Las dos sufrían esa separación".

"No sé por qué el juez llegó a esa determinación de darle la custodia al padre, ella no tiene ningún problema psiquiátrico. Lo de la custodia lo llevaba fatal y su madre era muy solidaria con ella. El motivo de la separación lo sabría la madre porque a mí no me lo llegó a contar", ha expuesto.

También se ha referido a una de las cartas de Adriana dirigida a él en la que le pedía perdón. "Hace tiempo que había escrito esto. Lo siento mucho papá, pero ahora que tengo a Carolina a mi lado, en este instante, veo que hago lo correcto. Ella hoy decía: 'Mami no quiero volver, solo estar contigo, estoy tranquila'", señalaba la misiva.

Ramón explica que le pide perdón "por el ejemplo de lucha" que él le ha dado y explica que no interpreta ese texto como un aviso de que iba a matar a su hija: "No lo interpreto de esa manera, no quiso hacerle daño, ni le hizo daño, entiendo yo".