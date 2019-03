El guardia civil que detuvo a Rosario Porto: "Asunta tenía Lorazepam en sangre y esa tarde sólo había estado con sus padres"

Éste es el motivo por el que la Guardia Civil decidió detener a Rosario Porto: "La niña tenía Lorazepam en sangre y esa tarde sólo había estado con sus padres por eso procedimos a detenerla". Ademas de dar versiones contradictorias.

Nuevos testimonios que hacen tambalear las versiones de Rosario Porto. En otro, el agente explica el momento en que encontró pruebas claves en la papelera: "Al encender la luz, observo una papelera con dos objetos, una mascarilla y una cuerda similar a la que he visto en el lugar". No fue el único episodio extraño que vio el agente cuando llegó a la finca de Teo: "Me encontré unas zapatillas".

Además, las evidencias de que Asunta consumía Lorazepam no pasaban desapercibidas. Sus profesores se personaron en comisaría cuando se enteraron de que iban a incinerar a Asunta.