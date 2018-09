Graban la violenta actuación de un vigilante de seguridad de Renfe: "Si me dejaran pegar con las manos y con los puños os reventaría"

Está fuera de sí. "Te pego con la porra porque no me dejan pegarte con las manos, para que te enteres", grita el vigilante. El grupo de chavales intenta calmarlo, pero el vigilante continúa en tono agresivo. "Si me dejaran pegar con las manos y con los puños os reventaría".

Otros dos agentes son testigos de la violenta escena que se produce en un tren de Cercanías en Cataluña pero ninguno interviene. Para los sindicatos es un episodio más de provocación a los que habitualmente se enfrentan y aseguran que el vídeo está sacado de contexto.

"No es la imagen real de lo que ocurre, ellos estuvieron aguantando más de 40 minutos de insultos y agresiones" , explica Antonio Maraña, del Sindicato de Vigilantes de Seguridad STS-C

En el vídeo no se ve ninguna agresión física pero los menores, a través de las redes sociales, aseguran que uno de ellos le golpeo dejándole una marca en la espalda.

Agresiones de vigilantes contra pasajeros que se repiten en otros medios de transporte. Una sucedió en el tranvía de Valencia, donde dos guardias de seguridad intentan expulsar a un joven del vagón. Él se resiste y comienzan a golpearle.

Renfe ha abierto una investigación para valorar estas imagenes, mientras ha pedido a la empresa de seguridad que los tres agentes no vuelvan a patrullar los vagones de su compañía.