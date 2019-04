El Govern reconoce que hubo "una comunicación informal" de Bélgica sobre el imán de Ripoll: un correo de un policía local a un mando de los Mossos

Según publica 'El País', la policía de Vilvoorde (Bélgica) comunicó hace 17 meses al número dos de los servicios de información de los Mossos, David Canals, sus sospechas sobre Es Satty.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Turull ha insistido: "La conselleria de Interior lo ha dicho una y otra vez: no ha habido comunicación oficial que advirtiera de estas cosas que se están publicando".

"Acabas leyendo que si un policía belga le dijo en un congreso a un policía de no sé qué cuerpo... eso no es serio. Aquí la información no puede ir en base a casualidades de tertulia de café", ha señalado.

Turull ha cargado contra las "intoxicaciones" y la "oleada mediática que intenta desmerecer la brillante actuación posterior de los Mossos, insinuando cosas que son absolutamente falsas.

"La envidia tiene estas cosas", ha sugerido el conseller, que ha calificado de "miserable" que se haya intentado mezclar desde algunos sectores los atentados con el proceso soberanista.

Por su parte, el conseller de Interior, Joaquim Forn, denuncia que se pretenda "ensuciar" la labor de los Mossos d'Esquadra.

Forn niega que los Mossos hayan cometido un "fallo" en su contacto informal con la policía de Vilvorde (Bélgica), que se limitó, según ha precisado, a pedirles información sobre el imán, sin advertirles sobre su estado, a través de un canal "informal".