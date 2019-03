El Gobierno vasco revisa sus protocolos tras el caso de la niña fallecida en Treviño

Ella tomó la decisión de no mandar una ambulancia, pero niega haberlo hecho porque la familia fuera de Treviño. La médica del 112 reconoció ante el instructor que hizo el informe sobre la muerte de la niña que no valoró bien su estado de salud.

Instructor: "¿La información sobre el estado de la paciente que le transmitió la madre la valoró en su conjunto como significante de gravedad?"

Médica 112: "Yo creo que sí, ahora, visto para atrás, igual hay cosas que se me han escapado. Me influyó que me dijero que esperaba a su marido para ir a Txagorritxu. Ahora, igual hay cosas que se me han escapado".

Es la declaración a la que ha tenido acceso el diario El Mundo, en la que reconoce que dudó de su decisión.

Instructor: "¿Cómo valoró qué mecanismo de respuesta había que activar?"

Médica 112: "Al principio tuve muchas dudas [sobre la ambulancia], pero al dec irme que el día anterior estuvo en Txagorritxu (hospital de Vitoria) y que estaba esperando a su marido, valoré que podía verla el médico. Es más, al poco la llamé y me contestó que estaban en el Txagorritxu".

Según ha podido saber laSexta Noticias, el servicio de salud vasco ya ha dado orden de movilizar todos los recursos posibles en caso de duda, como éste. Incluso a pesar de que el informe concluye que ni siquiera la ambulancia podría haber salvado la vida de la pequeña Anne.

Ambulancia que, según otros médicos de atención de urgencias, tendría que haber movilizado sin dudar. Sobre todo porque el médico que un día antes le dio el alta, recomendó que volviera al hospital si su salud empeoraba.