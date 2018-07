El Gobierno recurre la medida de la Generalitat Valenciana para devolver el copago farmacéutico

La consellera valenciana no entiende que el Gobierno en funciones recurra la medida para devolver el copago y se dedique a quitar la ayuda a Hugo, de 10 años, con parálisis cerebral. Además de medicamentos, necesita un caro aparataje para vivir. "El carro estamos hablando de 500 euros, el bipedestador 350, los dafos son 980", explica la madre.

Sin esas férulas que hay que actualizar cada año y medio a razón de mil euros, su hijo no puede siquiera mantenerse en pie, pero aquí lo que se tambalea el sentido común. No entienden que el Ministerio de Sanidad recurra la ayuda social que desde enero les ha devuelto un poquito de luz. "El miedo que tenemos es una vez que eliminan el copago tendremos que estar otra vez en la agonía pagando estos aparatos que no podemos. Las familias no podemos pagar todo esto", explica la madre de Hugo.

Sonia tiene la cuenta hecha de lo que cuestan las medicinas de su hijo, de cada céntimo: "El coste de los tratamientos según la receta es de 2.942,97 euros". Su hijo tiene un 76% de minusvalía e hiperactividad con un trastorno generalizado del desarrollo. Así que a eso hay que sumarle logopeda, psicólogo, fisio y refuerzo escolar.

Desde enero, la Consellería de Salud valenciana le ha dedicado 41 millones de euros a eliminar el copago farmacéutico que estableció el Partido Popular en 2012. El PSOE pide que el ministro de Sanidad den funciones explique en el Congreso por qué ponen trabas a la recuperación de un derecho sanitario. laSexta Noticias lleva 24 horas preguntándoselo a Sanidad. Y parece que ellos tampoco tienen respuesta.