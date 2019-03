El gobierno de Cospedal rechaza destinar una ayuda a un gran dependiente

SÓLO LE OFRECE UNA AYUDA DE UNA HORA Y MEDIA AL DÍA

Ismael tiene 75 años, apenas puede moverse, no puede comer solo y necesita cuidados todo el día. Su mujer y él, entre los dos, no llegan a cobrar 900 euros al mes, y se gastan la mitad en una cuidadora. Han pedido una ayuda económica a la Junta de Castilla-La Mancha, pero ahí sólo les ofrecen alguien que pase a ayudarles una hora y media al día. El Gobierno de Cospedal nos dice que no pueden dar dinero sin control.