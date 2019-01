"Gente muriendo en los pasillos de urgencias" y listas de espera interminables: los profesionales denuncian la situación de la Sanidad pública

Pasillos de urgencias abarrotados, este mismo miércoles, en el Hospital de A Coruña. La epidemia de gripe agrava una situación ya de por sí insostenible, según denuncian los profesionales.

"¿Qué piensan nuestros gestores cuando ven a la gente tirada en los pasillos, qué piensan cuando ven a los trabajadores sufrir?", se pregunta Almudena Currás, enfermera y secretaria comarcal de CC.OO. en A Coruña.

"La realidad es que se está muriendo gente en los pasillos de urgencias", añade Inés Cendón, portavoz de la Coordinadora antiprivatización de Sanidad de A Coruña.

Y en el Hospital de Santiago los trabajadores continúan con una huelga indefinida que dura ya 12 semanas. "Hemos salido de los turnos llorando, con una impotencia tremenda porque no podemos dar la calidad que queremos dar", señala Isabel López Antelo, del Servicio de Urgencias del hospital de Santiago.

Muchos pacientes terminan en Urgencias por la falta de recursos en Atención Primaria. Reclaman más medios, más personal y con contratos dignos. "Tenemos unas listas de espera intolerables, por lo tanto la principal demanda es de personal", apunta Manuel González Moreira, delegado de CIGA en la Junta de Personal.

Cataluña es una de las comunidades con más pacientes en lista de espera, con esperas interminables no solo en atención especializada, sino también para acudir al médico de cabecera.

Los profesionales tampoco dan a basto en la Comunidad Valenciana. "Para ir un poco más rápido el médico dice 'esta persona puede tener esto, esto y esto, le voy a pedir una analítica y la veré dentro de una semana'", así funcionan los servicios según Andrés Cánovas Martínez, secretario general de SAE.

En Madrid, a todo esto se le suman los retrasos en las ambulancias no urgentes. El caso de María es flagrante: "Mi marido murió en casa porque la ambulancia no llegó a tiempo. Llamamos un montón de veces diciendo 'por favor, por favor, que si no vienen se va a morir'".

Pacientes y facultativos dicen que seguirán luchando por una sanidad pública de calidad.