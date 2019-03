Francisco sólo recibió el medicamento de la Hepatitis C durante once días antes de morir

SU HIJA: "CUANDO LE VINIERON A PONER EL TRATAMIENTO TENÍA EL HÍGADO DESTROZADO"

El padre de Noelia Jiménez falleció pocos días después de comenzar a recibir el tratamiento de la Hepatitis C. Es una de las últimas víctimas de esta enfermedad en España porque, dice su familia, la medicación vino demasiado tarde. "Cuando le vinieron a poner el tratamiento tenía el hígado completamente destrozado", explica Noelia. Francisco llegó a sufrir cirrosis, un transplante y hasta un tumor. "Mi padre no sabía que le habían denegado el medicamento porque entonces se hubiera muerto de pena", confiesa Noelia. Uno de cada cuatro enfermos de Hepatitis C puede desarrollar cáncer de hígado. El primer síntoma que aparece cuando posiblemente se está desarrollando un hepatocarcinoma es, según los médicos, el dolor.