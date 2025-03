La Fiscalía apoya a la jueza de la DANA en su decisión de excluir el delito de daños por imprudencia en la causa

La Fiscalía Provincial de Valencia ha apoyado la decisión de la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, de no incluir en la causa la investigación por imprudencia grave, rechazando el recurso de la Asociación de Damnificados Dana de la Horta Sud. El fiscal Cristobal Melgarejo argumenta que los daños investigados se originaron por el desbordamiento de la rambla del Poyo, y que es inviable diferenciar los daños causados por el agua de aquellos prevenibles. Además, descarta perseguir delitos de omisión del deber de socorro, ya que no se especifican situaciones concretas de desamparo. Sobre la prevaricación, aclara que no toda omisión por parte de una autoridad constituye prevaricación administrativa.