Fiscal jefe de Madrid: "Si hay que investigar la actuación del Samur, se investigará"

La Fiscalía de Madrid no descarta investigar la actuación del Samur durante la noche de Halloween en el recinto municipal Madrid Arena en el que fallecieron varias jóvenes por la avalancha que se produjo en el interior.



"Si hay que investigar la actuación del Samur, se investigará", ha aseverado el fiscal jefe de Madrid Eduardo Esteban. Para el fiscal, la conversación del operario que recibió las llamadas de auxilio de amigos de las víctimas no tiene trascendencia penal, si bien sí habría determinados aspectos que se podrían investigar sobre la actuación de este servicio sanitario.



"Lo preocupante" sería que los sanitarios "llegaran tarde al recinto"

De este modo, ha especificado que "lo preocupante" sería que los sanitarios "llegaran tarde al recinto" Madrid Arena o que "no hubiera accesos adecuados", tal y como podría apuntar una de las conversaciones entre un operario y amigos de las víctimas cuando le comentaba que debía de trasladar a una de ellas hasta puerta del Angel con el Paseo de Extremadura, a un kilómetro del pabellón.



El director del Samur, Ervigio Corral, ya reconoció que la atención del operario que recibió llamadas de amigos de víctimas del Madrid Arena fue "mejorable" pero puntualizó que esto "no influyó en absoluto en la operatividad asistencial de cómo se asistió a las jóvenes".



"Esa (atención de la llamada de auxilio) es mejorable en cuanto a su gestión y eso nadie lo puede dudar pero lo importante es que no influyó en absoluto en la operatividad asistencial de cómo se asistió a las jóvenes", afirmó el pasado viernes Corral.



El responsable del Samur explicó que este servicio cuenta con un "doble escalón" en el sistema de supervisión y control, de modo que la llamada de auxilio estuvo vigilada por un superior del operario que la atendió, sobre todo porque era "una de las primeras guardias que hacía en la central del comunicaciones.