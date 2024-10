La cesta de la compra ha vuelto a subir a partir de este martes, 1 de octubre, después de que finalizara la reducción del IVA de los alimentos básicos -pan, huevos, verduras, fruta y aceite de oliva-. Estos han pasado del 0% al 2%. Mientras que la pasta y los aceites de semillas, cuya reducción también ha caducado, están ahora al 7,5% -antes estaban al 5%-.

Aunque esto suponga unos céntimos de diferencia en los productos en comparación con el precio anterior, lo cierto es que nos va a pasar factura, ya que se prevé un encarecimiento de la cesta de la compra de 36 euros anuales.

"Los huevos han pasado de costar 1,90 euros a 2,10; la fruta y la verdura, de 1,50 euros a 1,80; y la leche ha pasado de 80 céntimos a 91", detalla el encargado de una tienda. Por su parte, un frutero denuncia que la "subida ha sido importante": "La sandía ha subido también un poco", afirma.

Asimismo, y tras aplicar el nuevo IVA, una conocida cadena de supermercados ha decidido informar a sus clientes de la subida con carteles en las cajas registradores, cosa que no hizo cuando el impuesto se rebajó, por lo que la medida no les ha gustado a muchos clientes. "Hacer política con la comida no me parece bien", denuncia una mujer.

La Organización de Consumidores y Usuarios considera que la medida debería haberse prorrogado más tiempo. "Todavía no se dan las circunstancias para que los consumidores hayamos visto recuperada la capacidad adquisitiva. Nuestro estudio de supermercados señala que los precios han subido un 35,5% en los tres últimos años", manifiesta Enrique García, portavoz de OCU.

Además, a partir de enero de 2025, se recuperará la normalidad de estos impuestos, es decir, volverán a subir hasta el 4 y el 10%. "Intentaré rascar de un sitio y de otro, comer hay que comer", asevera un hombre, mientras que otra consumidora afirma que buscará "más ofertas". La subida actual nos costará 36 euros anuales en nuestra cesta de la compra y en 2025 será el doble.