La familia de Marta del Castillo denuncia que recibe su tarjeta censal cada vez que hay elecciones

La familia de Marta del Castillo ha denunciado públicamente que cada vez que hay elecciones la Oficina del Censo les envía la tarjeta electoral de la joven, que fue asesinada en 2009 en Sevilla, a pesar de que ya no figura en el padrón.

Lo han hecho a colación de la noticia de que la familia de Yéremi Vargas, el niño desaparecido hace 12 años en Gran Canaria, recibía este año por primera vez su tarjeta censal, ya que estos serían los primeros comicios en los que el pequeño, que ahora tendría 19 años, podría votar.

"Hoy hemos visto en los medios de comunicación que 'El Censo envía su primera tarjeta electoral a Yéremi Vargas, desaparecido en 2007'", escribe la familia de Marta en Facebook. "Nosotros la recibimos cada vez que hay elecciones. Muestra de la administración que tenemos, y eso que está quitada del padrón", critican.

En este sentido, la madre de Yéremi Vargas, que desapareció en el año 2007 en Vecindario, Gran Canaria, explicó que, a pesar del amargo trago que ha supuesto recibir la tarjeta electoral de su hijo, la familia no está molesta con la Administración, ya que, en el caso de Yéremi, al niño nunca se le ha llegado a dar de baja en el censo como fallecido.

"No estoy enfadada porque el censo electoral mandara la carta. Nosotros entendemos que el niño, mientras no esté dado de baja como fallecido, va a seguir apareciendo en cosas así. Lo que me ha dado es mucha pena e impotencia. No por recibir la carta, sino por lo injusto que me parece que Yeri no esté aquí", explicaba en una publicación en Facebook.