Extinguidos los incendios de Ourense tras quemar cientos de hectáreas

La Xunta de Galicia ha dado por controlado el incendio que afecta a Vilamarín, Ourense, tras haber quemado unas 200 hectáreas, según las primeras estimaciones.



En la extinción de este incendio trabajan 11 agentes forestales, 31 brigadas, 18 motobombas, 3 palas, 9 helicópteros y 10 aviones. En la provincia de Ourense se han registrado hasta ocho incendios en los últimos dos días.



Los vecinos de lVilamarín se preocuparon, y mucho, al ver las llamas cerca de sus casas. Aunque el incendio está estabilizado, aún no está controlado y los efectivos todavía refrescan la zona para que las llamas no se reaviven con el viento.



La extinción definitiva no es fácil y menos en un incendio que empezó con tres focos diferentes. Todo hace presagiar que el fuego empezó de forma intencionada, algo que, por supuesto, no le hace ninguna gracia a los que han sufrido las consecuencias. Los propios vecinos afirman que la persona responsable "debería estar en la cárcel".



Mientras las mangueras y las palas luchan otro día más contra el fuego en Ourense, la provincia acumula ya casi 1.000 hectáreas de monte quemado en lo que va de verano.