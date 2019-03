Expulsan a un matrimonio de ancianos españoles de un avión tras una discusión que fue a más por no entender el idioma

Una pareja de ancianos españoles ha sido expulsada de un avión de Ámsterdam con destino a Madrid. Cuando el avión estaba a punto de desepegar, uno de los azafatos que viajaban en la aeronave cogió las pertenencias del matrimonio y las cambió de lugar. El hombre, que no entendió el porqué de la reubicación del equipaje, pidió explicaciones al empleado.

Sin embargo, el azafato no entendió las palabras del anciano, motivo por el cual, según afirman los testigos, la situación fue a más hasta provocar la tensión y el enfado de los trabajadores de la tripulación, que acabaron discutiendo con la pareja. En ese momento, los empleados comunicaron al piloto lo que estaba ocurriendo en la cabina de pasajeros, y este decidió expulsar al matrimonio del avión.

El anciano, que estaba sorprendido por la decisión, se dirigió al resto de pasajeros para contarles lo que había ocurrido, escena que ha sido grabada en vídeo por otros tripulantes. "Me quieren bajar del avión porque he tenido una pequeña discusión con la tripulación. Me querían cambiar el equipaje y les he dicho, por favor, que no lo tocaran porque tenía un ordenador dentro, y no lo estropearan", ha relatado el hombre a los viajeros.

El perjudicado ha continuado explicando que, tras el tenso intercambio de palabras con el azafato, ha entrado en acción el capitán de la aeronave: "Ha venido el comandante llamándome, pero ni siquiera dirigiéndose a mí, y a continuación me han dicho que me echaban del avión". Finalmente, la pareja ha pedido disculpas al resto de la cabina por el incidente antes de bajar del avión, y ha recibido el apoyo de otros pasajeros españoles: "Estamos con usted a muerte".