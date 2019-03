'United Airlines' ha expulsado de un vuelo que partía desde Las Vegas para aterrizar en Nueva Jersey a una señora que protestaba a las azafatas por el sobrepeso de sus compañeros de fila en la aeronave.

"No sé lo que voy a hacer las próximas cuatro horas. Es imposible porque me están aplastando", comentaba la mujer por teléfono, mientras una de sus compañeras de vuelo grababa la escena.

"He estado volando regularmente para trabajar desde abril de 2002 y esta ha sido la primera vez que me ha pasado algo así", ha denunciado Norma Rodgers, pasajera de la que, junto a otro hombre, se quejaba la mujer porque aseguraba que no podía respirar.

La mujer, que incluso bromeó asegurando que la mantendrían caliente, fue criticada por gran parte de los viajeros: "Deberías estar avergonzada de ti misma, señora. Lo que estás haciendo es tan terrible, deberías avergonzarte de ti misma".

También recibió las críticas de la propia compañera de asiento, Norma Rodgers, que aseguró no tolerar el comportamiento de la mujer, y exigió que le cambiaran de sitio.

La mujer acudió a buscar otro asiento libre por el avión pero, tras un lamentable espectáculo, la compañía le pidió que abandonara el vuelo.