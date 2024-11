Estudiantes de toda España se han manifestado este martes por la mañana en apoyo a los afectados por la DANA en Valencia. Han protestado en ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao donde han pedido la dimisión de dirigentes valencianos como el president Carlos Mazón, y donde también han criticado al Gobierno central. En Barcelona, unos 1.000 estudiantes se han manifestado por lo que consideran una "negligencia" de la Generalitat Valenciana en la gestión de la DANA y en solidaridad con los afectados.

La marcha, convocada por el Sindicat d'Estudiants y el Sepc de forma separada, ha arrancado a las 12.15 horas en la plaza Universitat y ha avanzado por las calles de Pelai, plaza Catalunya, calle de Fontanella y Via Laietana en dirección a la plaza de Sant Jaume, donde ha finalizado la manifestación. Los estudiantes han entonado lemas como 'Solidaridad con el pueblo valenciano', 'Partido Popular, partido criminal', 'Mazón dimisión, a la prisión', 'Si no hay solución habrá revolución' y 'No son muertos son asesinados'.

Piden responsabilidades

En declaraciones a los medios antes de empezar la marcha, la portavoz del Sepc, Tània Ros, ha criticado la "negligencia" del gobierno de Mazón y ha reclamado su dimisión y la de los responsables políticos que han gestionado esta tragedia. Asimismo, ha instado a que se pidan responsabilidades.

En este sentido, Ros ha exigido responsabilidades penales para los empresarios que "forzaron a sus trabajadores a asistir a sus puestos de trabajo y poner en peligro sus vidas" y que se expropien pisos turísticos para realojar a afectados.

Responsables con "nombre y apellido"

La portavoz del Sindicat d'Estudiants -entidad que convoca huelga en todo el Estado-, Paula Leiva, ha asegurado que "los responsables tienen nombre y apellido", al tiempo que también ha exigido también la dimisión de Mazón. "Es absolutamente vergonzoso ver cómo no hizo absolutamente nada y no envió la alerta a tiempo y esto produjo cientos y cientos de muertos. También señalamos otros responsables: la Patronal y los empresarios, que son enemigos de la clase trabajadora", ha añadido.

Los manifestantes portan pancartas en las que se pueden leer frases como 'Cuando las calles se convierten en ríos el pueblo es el puente', 'Mazón dimisión, partido de payasos', 'La DANA arrasa y el gobierno fracasa' y 'Políticos señalándose y el pueblo en la alcantarilla'.

"Mazón es un absoluto criminal"

La manifestación ha llegado sobre las 13.15 horas a plaza de Sant Jaume, donde los participantes se han concentrado ante el Palau de la Generalitat y han entonado lemas como 'País Valencià, Països Catalans', 'Viva la lucha de la clase obrera' y 'Mazón dimisión'. Ros ha leído un manifiesto del Sepc en el que han llamado a "acabar con un sistema criminal que prioriza los intereses económicos a las vidas" y ha reivindicado que los estudiantes no quieren ir a clase mientras en Valencia continúan con las consecuencias de la DANA.

Por su parte, Leiva ha defendido también la lucha de la gente joven para reclamar respuestas ante los estragos de la DANA y ha insistido en que "esta catástrofe natural no se queda solo en esto, ha sido una matanza y Mazón es un absoluto criminal". Los participantes han reclamado al Gobierno que destine todos los recursos necesarios a los afectados por la DANA y han puesto en valor la solidaridad de la ciudadanía con el pueblo valenciano.