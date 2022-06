Abundan en las revistas de decoración y en redes sociales. A diario vemos esas fotografías de viviendas grandes, luminosas, espaciosas, bien decoradas y, por supuesto, siempre ordenadas.

Imágenes que, según los psicólogos, pueden provocar entre algunas personas un sentimiento de culpa y frustración al no ser capaces de tener hogares tan ordenados, limpios o bonitos. Se llama "comparación social" y la psicóloga Silvia Álava nos da algunos consejos para evitarlo: "Lo que los demás suben, incluso muchas veces lo que subimos nosotros, no es la vida real. Es la vida con filtros. Es mi mejor momento".

Como indica la psicóloga, son casas "ordenadas para hacer la foto, pero lo que pasa después no nos lo muestran". Y va más allá: "Una casa en la que se vive no está siempre ordenada, y no pasa nada". En definitiva, como aconseja Álava, la clave está en "empezar a confiar mucho más en nuestra propia opinión". Si quieres ampliar esta información, tienes más detalles en el vídeo que acompaña a esta noticia.