Agentes de la Guardia Civil han estado efectuando mediciones en el lugar donde se halló el cadáver de Esther López para comprobar si pudo ser atropellada. El médico forense José Cabrera se ha pronunciado sobre esta posibilidad en Más Vale Tarde, donde ha incidido en la cuestión de si el cuerpo estuvo más de tres semanas en el lugar donde finalmente fue encontrado. Algo que "se va a determinar sí o sí", según el experto, que ve posible que "haya batidas y no se vea ese cuerpo". "Que una persona que muere por un accidente de tráfico no tenga fracturas es extraordinariamente raro, pero puede ocurrir, sobre todo si quien te atropella es una furgoneta plana de morro", ha señalado el doctor Cabrera, que ha apostillado que "puede haber hemorragias internas por el golpe contra el abdomen y que no haya fracturas, ni siquiera lesiones externas" debido al abrigo o la ropa.