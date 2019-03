La espera en la sanidad manchega, sin ser esposa de un consejero, resulta interminable

Impotente e indignada. Así se ha sentido Mari Carmen al enterarse de que sus médicos solo tardaron 15 días en operar a la mujer del consejero de Educación de Castilla La Mancha. "Te quedas con esa rabia de impotencia, ese malestar y decir, son más personas que nosotros".

Ella asegura que está mucho más grave ya que sus hernias discales le han afectado a la médula. Aun así, Carmen sigue esperando su operación desde hace más de un año y en el mismo hospital de Albacete. "Yo no me quiero colar delante de alguien porque sé que hay mucha gente, pero bueno que nos atiendan".

Con solo 53 años, a Mari Carmen le cuesta caminar y ha perdido la fuerza en los brazos. "No puedo limpiarme tras ir al baño y duermo en el sofá por la espalda".

El mismo médico que tendría que operar a Carmen justificaba así la inmediata operación de hernia discal a la esposa de un político castellano manchego: "Usted imagínese que yo soy amigo suyo y usted me dice, Vicente, mi conocida tiene una hernia de disco importante. Si la puedo operar este domingo y le opero, ¿cree que actúo correctamente?", pregunta Vicente Calatayud, jefe de Neurocirugía del Hospital de Albacete.

Pero cuando Carmen protesta recibe respuestas como ésta: "La enfermera me dijeron que fuese al Ministerio de Sanidad a reclamar".

Discriminada se siente también Emilia al conocer el caso de la mujer de su Consejero de Educación y comparar sus 15 días con el año y medio que ha esperado la operación de la hernia discal que le impedía caminar. "Llegué a pensar que me iba a quedar en una silla de ruedas y cuando me quieran operar ya no voy a tener solución", expresa apenada Emilia Vázquez. Su calvario ha concluido hace 20 días, pero ni siquiera le han operado en su ciudad.

Ellas no son las únicas que protestan por las eternas listas de espera sanitarias, pero sí las que sufren en primera persona que para algunos, esa eternidad se reduzca a solo 15 días.