España, uno de los países donde más se tarda en acceder a los nuevos fármacos

Medicinas bloquedas, medicinas que necesitan enfermos graves, sólo porque cuestan mucho. Enfermos de cáncer y hepatitis C denuncian que Sanidad impide su acceso a nuevos tratamientos porque son demasiado caros. Los laboratorios reconocen que les resulta difícil meter sus medicinas más caras en España, pero que están negociando con el Gobierno para encontrar una solución.

Un ejemplo es el de Pedro, que tiene cáncer de piel y no tiene recursos para hacer frente a sus medicinas. Denuncia además la desinformación acerca de su tratamiento: "Te dicen 'te tienes que tomar esto', pero no sé lo que lleva ni lo que me hace". No sabe cuáles son los nuevos fármacos que llegan a los hospitales. "Si yo sé que hay algo para ayudar lo normal es que lo pida yo mismo, pero si no sabemos nada...", cuestiona.

Por eso los pacientes denuncian que los tratamientos más innovadores están bloqueados. No llegan a los enfermos a causa de los recortes: en esos fármacos más novedosos se están haciendo restricciones por criterios únicamente económicos. A esto se suma que España está a la cola de Europa, ya que es uno de los países donde más se tarda en acceder a los nuevos fármacos. "Estamos tardando hasta 20 meses en las aprobaciones, son plazos demasiado largos y los pacientes no podemos esperar", asegura XX.

Situación parecida es la que viven los pacientes con hepatitis C. "Ves que hay tratamiento y yo entiendo que es caro, pero debe haber maneras de forzar a un laboratorio", asegura un paciente. Piden que se agilicen las negociaciones entre el Ministerio y los laboratarios para fijar los precios. Sanidad niega que existan retrasos en la llegada de nuevos fármacos. Mientras, los enfermos aseguran que la entrada de los tratamientos innovadores serviría, recuerdan, para salvar muchas vidas.