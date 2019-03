Eso no se toca: el aviso que advierte a los turistas de que las serpientes matan

Marzo es el mes de la floración de amapolas en California. Y entre estas coloridas praderas hay unos animales ante los que, por lo visto, no sabemos muy bien cómo actuar. Un cartel avisa a los visitantes: No persigan a las serpientes, no moleste a nada del entorno natural, sólo obsérvelo.

Las serpientes reptan entre estas colinas y no se prestan a ser tocadas por los humanos, que aunque parezca lógico, no siempre lo tenemos claro.

En general, no molestar a los animales salvajes es algo que beneficia a nuestra integridad física, la que vio amenazada una mujer tras entrar en el territorio de un jaguar. Múltiples heridas y un gran susto el que se podría haber librado respetando a la fauna.

Incluso siendo un domador de fieras como los leopardos, no se está exento de estos riesgos.

No intervenir en el medio natural es la mejor manera de preservarlo, y también de preservar su propia mano si con quien se liada es un cocodrilo.