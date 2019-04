'Escamas de sapo': el alucinógeno más potente del mundo invade España a 125 euros por sesión

En Madrid, Marbella o Barcelona ya se ofrecen sesiones para fumar este potentísimo alucinógeno por 125 euros. Sus efectos no difieren mucho del de otras drogas pero, en este caso, se multiplican peligrosamente: gritos, ojos en blanco... Las 'escamas de sapo' se venden como el alucinógeno más potente del mundo; en sus orígenes propio de rituales chamánicos. No obstante, las sesiones que se ofrecen en algunas ciudades de España se venden falsamente como "turismo chamánico", pero no deja de ser un reclamo que lleva a los compradores a fiestas privadas.

Consecuencias de la droga 'escamas de sapo' | laSexta.com

Se la conoce indistintamente como DMT, 'escamas de sapo' o 'molécula de dios' y procede de las glándulas del Bufo Alvarius, una rana centroamericana. Las playas de España están en alerta por el creciente consumo de esta potente droga cuya moda se une a otras como la del gas de la risa a base de óxido nitroso.

Esta droga que ya ha llegado a España y se ofrece a través de Internet en ciudades como Marbella, Valencia, Madrid o Barcelona. Los precios de las sesiones para fumar DMT oscilan entre los 125 euros por una sesión y los 300 euros por tres. La droga en cuestión se inhala y la sesión siempre cuenta con la presencia de un chamán o un acompañante que guía al consumidor.

La reacción de la 'molécula de dios' es diferente en cada persona: a algunos les da por reír de forma macabra únicamente pero otros no la reciben tan bien y las autoridades ya han advertido de la peligrosidad que entraña su consumo. En cambio, uno de los chamanes más famosos que suministra esta sustancia asegura que su consumo alivia las adicciones a otras drogas.