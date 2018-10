"Espero no fallar matando a ese mierdas": los mensajes del asesino de Pioz a un amigo durante el crimen

Minutos después de asesinar a su tía y a sus primos, Patrick comienza a escribir a su amigo Marvin. Mensajes, que se han leído en el juicio, y en los que reconoce que es consciente de lo que está haciendo.

"Esta es la primera vez que yo hago una cosa violenta sin tener ninguna enfermedad previa. Generalmente, antes de hacer estas mierdas tengo visiones", reza uno de los mensajes.

Durante la conversación, Patrick cuenta con todo detalle lo que acaba de hacer. Algunos mensajes son tan duros duros que preferimos no reproducirlos.

En ellos, también muestra su preocupación por no dejar pruebas. "Por lo menos lo hice todo con guantes. No hay huellas. Ahora espero no fallar matando a ese mierdas", asegura.

Se refiere a su tío, al que está esperando. Dice que está nervioso porque no llega mientras se burla de su tía, a la que ya ha matado. "Al menos mi tío es más ligero que su mujer. Es una mujer gorda de la porra. Yo creía que era un hombre", añade.

Con una frialdad sorprendente, Patrick también habla sobre la dificultad de enterrar los cuerpos en el jardín de la vivienda. "Va causar un lío de caray, la casa tiene jardín de cemento", explica.

Mensajes en los que relató paso a paso a su amigo Marvin el macabro crimen: "Hay sangre en todas partes, tengo que limpiar todo con lejía". En ellos, asegura que siente ansiedad y adrenalina al cometer el crimen y llega a reconocer que está feliz de que no le importe hacerlo cometido.