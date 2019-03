La Ertzaintza investiga la filtración de fotos eróticas en la Universidad de Deusto

Ya están en la portada de una página web pornográfica. Son las alumnas de Deusto posando en actitudes eróticas con el logo de la universidad tuneado. Las mismas fotos que el miércoles corrían entre los móviles de los alumnos de la Universidad, hoy ya están en Internet. Y sus compañeros no han tardado en reconocer a las protagonistas: "¡Si esta es la de mi clase!" y "Luego la veo por la 'uni' e igual se me cae a mi también la cara de vergüenza, pero a mi me han dado pena", son algunas de las reacciones.

Fotos privadas que están al acceso de cualquiera, por eso dos estudiantes ya han denunciado un uso ilegal de sus teléfonos. Aseguran que alguien ha difundido sus fotos personales y que han tenido acceso a sus agendas. Se trata de un robo masivo de imágenes. Por eso los alumnos se han concentrado en la puerta principal de la universidad para mostrar su apoyo a las víctimas y pedir más seguridad en Internet. La Ertzaintza ya está investigando el caso, y el Defensor del Pueblo vasco se personará como acusación particular. Quieren que se busque a los responsables de este asalto a la intimidad.