La sevillana María Salmerón, condenada a una pena de nueve meses de cárcel por no permitir a su exmarido -condenado por violencia machista- las visitas a su hija, ha ingresado en la prisión de Alcalá de Guadaira, según ha confirmado su plataforma de apoyo.

La titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla rechazó el recurso de Salmerón para eludir su ingreso en prisión, por lo que su encarcelamiento era inminente. Además, la mujer entregó 102.000 firmas de apoyo a su causa en la Delegación del Gobierno en Andalucía, en Sevilla.

Salmerón fue condenada a nueve meses de prisión y al pago de 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil, que pagó 24 horas antes de conocer la decisión de la jueza de que ingresara en prisión, a pesar de que confiaba en eludir el ingreso con ese pago.

La mujer, indultada en varias ocasiones, solicitó de nuevo la gracia tras haber sido condenada en 2020 por un juzgado de Sevilla a la citada pena por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad con la agravante de reincidencia.

"La justicia patriarcal, desde ese posicionamiento rígido de la norma como precepto a seguir al pie de la letra, sin tener en cuenta ni siquiera el espíritu de la misma, amparándose en leyes que interpretan desde su concepción conservadora y masculinizada, aunque sean juezas o ministras, han llevado a la cárcel a una inocente mientras su agresor se libró de pisarla y además recibió 3.000 euros de indemnización. En este país la violencia de género sale a veces tan barata como eso, no solo no lo penalizan, sino que le pagan", ha denunciado su plataforma de apoyo.

Para la condenada no tiene sentido su ingreso en prisión, ya que "nadie entra en la cárcel cuando lo condenan a nueve meses", y sostiene que, al haber sido indultada en tres ocasiones, hay que considerar esta condena no debe tener en cuenta sus antecedentes anteriores.

"Han protegido al maltratador por encima de todo. Incluso por encima del interés de mi hija. Si el ministerio me hubiera dado el indulto, esto no habría pasado", dijo pocos días antes de ingresar en la cárcel.

La hija de Salmerón: "Mi peor pesadilla se ha hecho realidad"

Tras el ingreso en prisión de Salmerón, su hija ha publicado una carta en la que asegura que su "peor pesadilla se ha hecho realidad": "He tenido que ser testigo del ingreso de mi madre en un centro penitenciario. He observado paralizada como se cerraban tras ella las puertas de ese sitio que su maltratador, pese a ser condenado, nunca pisó. Estoy rota y llena de rabia e impotencia".

"Finalmente, esa persona que se propuso arruinarle la vida a mi madre hace más de veinte años y con la que comparto apellido, ha conseguido separarnos. Me ha arrebatado al pilar de mi vida, a mi protectora, la mujer que me trajo al mundo y que desde ese día no ha parado de luchar por mi felicidad ni un solo instante. Pero no sólo eso, los representantes del Gobierno y jueces implicados lo han permitido", ha señalado.

La joven ha llegado a decir que no puede "evitar sentir" que debería haber sido ella la que "debería estar allí dentro": "Siempre he sido yo la que me he negado a ver a aquel que nunca se ha comportado como un padre conmigo. Fui yo la que le supliqué cientos de veces a mi madre que no me llevara a ese infierno. Y es ella ahora la que, con 58 años y problemas de salud, es castigada y arrancada de su casa por protegerme. No hay forma de reparar esta injusticia, nadie puede borrar todo lo que hemos sufrido ambas, pero sí pueden dejar libre a mi madre y devolverla a mi lado".