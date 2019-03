Enfermos de Hepatitis C presentan una reclamación contra González por decir que se les dispensó Sovaldi

Apenas tiene fuerzas para llegar a la Consejería de Sanidad de Madrid. Tiene prescrito el tratamiento desde finales de noviembre y todavía no lo ha recibido. Como ella, Elsa, Naira y otras 11 personas. Han presentado una reclamación, están indignadas con las declaraciones de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid.



González dijo que se había "dispensado en todos los casos antes de que empezara esta situación cuando lo han determinado los expertos". Los enfermos se concentraron el 5 de febrero ante la farmacéutica Gilead como forma de rechazo a las declaraciones que la exdirectiva de la empresa, Mercedes García, hizo a laSexta Noticias.



La compañía ha indicado, a través de un comunicado, que García ya no pertenece a la compañía, algo que laSexta siempre ha dejado claro. Además, la farmacéutica insiste en que las declaraciones de la exdirectiva son a título personal. No por eso, dicen los enfermos, son palabras menos hirientes.