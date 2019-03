Los enfermos de Hepatitis C se encierran en el 12 de Octubre por el Sovaldi

POR EL TRATAMIENTO CON SOVALDI

Familiares y afectados de Hepatitis C, se han encerrado de forma indefinida en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C ha expresado su descontento y malestar con el Gobierno, mediante gritos y protestas. Denuncian que no les llega el tratamiento con Sovaldi que aprobó financiar el Ministerio de Sanidad para los casos más graves.