Enfermos de Hepatitis C denuncian que les están intentando vender Sovaldi en el mercado negro

Un todo incluido para los afectados por la Hepatitis C. "Nosotros tenemos varios paquetes... eso ya dependiendo del cliente. Manejamos desde transplantes de órganos a todo lo que es tratamiento de la hepatitis".

Es la oferta que un supuesto empresario hizo a la Organización Nacional de Hepatitis C, días después recibieron la llamada de Carlos Conde, el jefe de la supuesta compañía. "Hablé con el mayorista y se puede traer ese medicamento, a muy buen precio, por supuesto a muy buen precio".

Le oferta una y otra vez el medicamento original. "Este es el original, es el Sovaldi puro y duro", le dice, y le asegura que se dedica al turismo médico. "Yo no soy un tipo que ando por ahí vendiendo pastillas, yo no puedo hacer eso, no es legal. Pero me permite venderte el hospital, el médico y la pastilla".

"En esa conversación que yo mantengo con él si que se pone nervioso y dice una y otra vez que es consciente de que él no puede vender Sovaldi", afirma Paloma Favieres, coordinadora del Servicio Jurídico CEAR.

Las plataformas de afectados denuncian que se trata de un mercado negro de medicamentos. "El tratamiento de Sovaldi ya está aprobado aquí en España y aquí se está haciendo una compra paralela, con lo cual ya hay un delito", sostiene Juan Fernández, de la Organización Nacional de Afectados por la Hepatitis.

Han decidido denunciarlo para que ningún paciente pueda llegar a ser víctima de una estafa.