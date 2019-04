Enfermo de Hepatitis C: "Tengo una sentencia de muerte si no me dan el medicamento Sovaldi"

Son 800.000 los enfermos de Hepatitis C y aproximadamente 30.000 los enfermos graves en España. Sanidad va a destinar 125 millones de euros en el suministro del medicamento Sovaldi, en muchos casos, la única cura para esta enfermedad. La Plataforma de Afectados por Hepatitis C ha denunciado que haya una medicación que pueda curarles y que no se la den.

Antonio está en la última fase de la enfermedad, pero como es mayor de 65 años no puede someterse a un trasplante. "Yo tengo la espada de damocles en la cabeza, tengo una sentencia de muerte si no me dan mi medicamento que está en el mercado y que existe además", ha afirmado Antonio.

Su única opción para seguir disfrutando de su familia es recibir el fármaco Sovaldi.

Los afectados han denunciado que se anteponen criterios económicos a médicos y que no haya presupuesto para todos.

Son 125 millones de euros los que va a destinar Sanidad en financiar el medicamento. Cada tratamiento con Sovaldi cuesta 25.500 euros, por lo que sólo se podrán curar, calculan, 4.900 pacientes de un total de 30 mil enfermos graves que hay en España.

"A mi lo que no me cabe duda es que el dinero y el esfuerzo que está haciendo la administración para tratar a los cirróticos con este nuevo fármaco es muy escaso", ha asegurado el hepatólogo Rafael Bárcena Marugán-

Los expertos han dicho que el informe sobre el que se deben basar los médicos para recetar Sovaldi, está desfasado y los hepatólogos piden no dejar sin tratamiento a los enfermos con cirrosis.

Martín es uno de los pacientes con cirrosis preocupados. Todavía está en la primera fase de la enfermedad y no tolera otros medicamentos, pero no sabe si podrá llegar a tomar Sovaldi. "Según la política que llevan yo tengo que empeorar para que me den tratamiento nuevo" ha explicado Martín, que teme que tenga que llegar a la cirrosis o a un cáncer de hígado para que le den la posibilidad de curarse.