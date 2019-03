El personal sanitario denuncia la falta de un protocolo y de más medios para combatir el ébola

Los compañeros de Teresa y los sanitarios se han quejado de la falta de formación que han tenido. Aseguran que el protocolo para tratar a los dos enfermos se los explicaron en charlas de poco más de media hora y que los trajes que tenían eran muy poco seguros. En varios hospitales de Madrid y Barcelona, se han producido concentraciones de protesta.

"Sentimos rabia e impotencia", "falta información, no se sabe cómo tratar a estos pacientes", "no he recibido ningún protocolo"... Son algunas de las frases de denuncia del personal médico de los hospitales de La Paz y el Carlos III.

Las quejas de los trabajadores son claras. Desinformación en cuanto a los protocolos a seguir. Sólo recibieron cursos de poco más de media hora en los que se limitaron a ver como se ponía y se quitaba el traje. "Cada vez que iba uno era la primera vez que se ponía el traje", explica una de las sanitarias.

Un traje que precisamente también es cuestionado. La vestimenta utilizada para atender a los misioneros era del nivel 2 cuando lo recomendado para estos casos es el nivel 4, es decir, trajes completamente impermeables y con respiración autónoma.

Personal del Carlos III ha denunciado que los que han utilizado no cuentan con ventilación y que los guantes son de látex y sujetos con cinta adhesiva. Además, aseguran que el personal era rotatorio. Un día estaban tratando al enfermo de ébola y al día siguiente pasando consulta en otro hospital.

Las denuncias de los sindicatos comenzaron ya en el mes de agosto, cuando alertaron de que el hospital Carlos III no estaba preparado para tratar a enfermos con ébola. Además, un grupo de enfermeros ha denunciado ante el Consejo General de enfemería deficiencias en los protocolos de protección del personal.

El sindicato de enfermería Satse ha exigido que se aclare la causa del contagio del virus del ébola a una auxiliar de enfermería del hospital Carlos III de Madrid y ha pedido que se depuren las responsabilidades correspondientes.