Enferma de cáncer de mama: “Por una revisión anual me detectaron el tumor a tiempo”

Yayo Peces es una de las muchas madrileñas a las que le detectaron un cáncer a través de una revisión ordinaria. “yo no había notado nada, no tenía dolores, no se palpaba”.

La detección precoz, le salvó la vida. Siete meses de espera podrían haber sido demasiados “Si no llega a ser porque anualmente me hacia la revisión se hubiera extendido”.Y su caso no es el único.

A Teresa Clot también descubrió que tenía cáncer en una revisión rutinaria. "El arma más importante que tiene la medicina es poder detectar la enfermedad a tiempo", afirma Teresa.

Todas coinciden en que el tiempo juega en contra del tumor, otra de las mujeres afectadas por el cáncer de mama, “Si hubiera esperado más se habría extendido a través del sistema linfático”.

Fue también en una revisión rutinaria como le detectaron a Esperanza Aguirre su cáncer, ella misma defendía su importancia "Todas las mujeres madrileñas tienen que hacer caso a su ginecólogo y que se evite no cogerlo a tiempo.

"Por lo tanto, no se entiende que la Comunidad de Madrid le reste importancia a esta suspensión asegurando que se trata de mujeres sanas.

Esta mañana en Al Rojo Vivo, el diputado socialista Martínez Olmos exigía responsabilidades "No hay argumento que justifique que durante siete meses no se preste un servicio".

La Comunidad de Madrid insiste en que se debe a un retraso en la prórroga del contrato con las clínicas privadas con las que mantienen un concierto.

Desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública no dan crédito. Marciano Sánchez Bayle Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de Sanidad Pública (FADSP). "El responsable es la Comunidad de Madrid porque si no se pusiese a externalizar no tendríamos este problema".

Una vez más aseguran que los recortes no son justificables de ninguna manera cuando se trata de salvar vidas.