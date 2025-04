Encuentran el cadáver de un hombre debajo de un puente en Montoro, Córdoba

El cadáver de un hombre de 55 años ha sido hallado este domingo bajo el Puente Nuevo de Montoro, Córdoba, que conecta el casco urbano con la zona del Retamar. El cuerpo fue encontrado boca abajo a las 10:10 horas y ha sido identificado por su hermana en el lugar. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba investiga el caso, sin descartar ninguna hipótesis, ya que el cuerpo no muestra signos aparentes de violencia. Tras el levantamiento judicial, el cadáver será trasladado al Instituto Anatómico Forense de Córdoba para realizar la autopsia. El fallecido vivía con su madre, según la alcaldesa de Montoro, Lola Amo.

