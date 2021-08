El Ministerio de Derechos Sociales pidió que se cancelara la función del popular 'Bombero torero', en Zahínos, Badajoz, por considerar que se "denigraba a las personas por su discapacidad". Además, señalan que así lo reconoce la Convención de la ONU, de la que España es firmante. Por su parte, los integrantes del grupo no están de acuerdo afirmando que nunca se había sentido "denigrados por parte del público".

Aunque el espectáculo acabó celebrándose desde la dirección General de los Derechos de las Personas con Discapacidad insisten en que "está orientado a ridiculizar a seres humanos por razón de discapacidad". Sin embargo, para la cuadrilla no se trata de una humillación. "Ellos no se ríen de mí, se ríen de lo que yo hago", señalan.

Por su parte, desde la Fundación ALPE son tajantes y afirman que "el enanismo no es ninguna profesión". "Asimilan lo cómico como una condición física. Yo me pregunto si realmente saben sus nombres, si alguien sabe su trayectoria profesional...", destaca Felipe Orviz, desde ALPE. Se genera así, dicen, un estigma que provoca situaciones humillantes para el resto de personas con displasias óseas. "Recuerdo cuando me tenía que esconder aterrorizado para que no me asociaran a este tipo de espectáculos y los niños no se rieran de mí", recuerda Jesús Martín Blanco, desde la dirección general de Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, Felip Alpe destaca que son víctimas " de grabaciones con los móviles y te piden fotos". "Estas situaciones vienen generadas por este tipo de espectáculos", advierte.

Por su parte, la empresa organizadora considera la respuesta del Ministerio una intromisión "en su modo de ganarse la vida". Se calcula que actualmente en España, unas 30 personas se dedican a estos espectáculos. Para ellos, se ofrecen planes de reciclaje y reinserción laboral, con el fin de que su desarrollo profesional no se limite a su estatura. Una situación, que podría volver a repetirse el próximo domingo en Baza, Granada, donde se ha programado la siguiente función del bombero torero.