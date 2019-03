El empresario que patentó la Estelada asegura tener ofertas para vender los derechos

El dueño de todas las Esteladas es un empresario de Castellón, José Antonio Blázquez, que además, para histeria de muchos, según la ha dicho al programa Espejo Público, es antiindependentista."Ante todo soy español, no independentista. Que no me toquen las narices aquellos que me quieran echar de donde estoy.

"Pero José Antonio ha sido el más listo de la clase. Hace unos meses se fue a la Oficina de Patentes y registró el símbolo más representativo del independentismo catalán. Desde entonces, a hacer caja.

Por su parte, Alejandro Falcón Morales, de Abogados 'Falcón y asociados' afirma que "ha adquirido la facultad exclusiva de prohibir a cualquiera que, sin su consentimiento, quiera utilizar dicho distintivo".

En cuanto el diario La Razón ha publicado su historia, José Antonio es uno de los hombres más solicitados. "Hay ofertas. Hoy, desde las 5:30 a.m. estoy recibiendo ofertas".

"Estoy dispuesto a negociar. La pela es la pela. Para eso vivo en Cataluña, en Cataluña lo que se maneja es la pela". Y es que, según el abogado Falcón Morales, "a día de hoy, su diseño industrial puede rondar en torno a los 200.000 euros".

Pero al dueño de los derechos le puede salir el tiro por la culata. Ya que, abogados especialistas en patentes explican que la Estelada es un símbolo de uso común y por tanto su exclusividad es fácilmente impugnable.

Los creadores del Capitán América le han exigido la patente a José Antonio Blázquez porque, dicen, que la bandera independentista se parece demasiado a la que porta el héroe.